Daniel Llorente inicia huelga de hambre en el hospital Mazorra

MIAMI, Estados Unidos.- Daniel Llorente, el cubano que corrió con una bandera de EE.UU. frente a la Plaza de la Revolución durante el inicio del desfile por el Primero de Mayo, inició una huelga de hambre en el hospital psiquiátrico de Mazorra, donde se halla recluido.

Informa Martí Noticias que el hijo de Daniel, Eliécer Llorente, dijo que su padre había iniciado la protesta el martes para exigir su liberación

Luego de ser arrestado con violencia ―las imágenes fueron captadas por las principales agencias de prensa del mundo― y conducido a la unidad penitenciaria de 100 y Aldabó, Llorente fue enviado al hospital de Mazorra porque, supuestamente, necesitaba internamiento psiquiátrico.

“Estoy plantado, dile a los periodistas porque esto que están haciendo conmigo, ahora me pusieron con una pila de locos, eso es para atormentarme, una estrategia de la Seguridad del Estado, y yo no voy a comer hasta que me quiten de aquí”, cuenta Eliécer que le dijo su padre.

Su protesta ha comenzado después de que las autoridades recrudecieran la vigilancia contra el opositor, quien se queja de que lo mantienen en el hospital a pesar de que su doctora ha indicado que “no tiene problemas mentales”.

Llorente, que no está afiliado a ningún grupo opositor cubano, ha reiterado que su detención es una forma del Gobierno para mantenerlo fuera de las calles. Según su hijo, el interno solicitó reunirse con el director de la institución hospitalaria, pero hasta ahora no se ha producido el encuentro.

El hijo de Llorente, que visita a su padre una vez a la semana, dijo además que este martes entregó en la embajada de Estados Unidos en La Habana una carta escrita por Llorente al presidente Donald Trump y al senador Marco Rubio. Los detalles de la misiva no fueron revelados.