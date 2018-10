Daniel Llorente envía misiva a Díaz-Canel y lo acusa de dictador

LA HABANA, Cuba.- Daniel Llorente Miranda, el hombre que enarboló la bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1ro de mayo de 2017, entregó este lunes en el Consejo de Estado una carta dirigida al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, acusándolo de ser cómplice de los Castro y de violar los derechos del pueblo cubano.

“Este es sólo el principio de una serie de denuncias que voy a empezar a desarrollar para entregárselas en su propia madriguera (Consejo de Estado)”, explicó Llorente a CubaNet.

En la misiva, Llorente denunció entre otras cosas, las arbitrariedades y la poca profesionalidad con que actúa la policía para con los ciudadanos, a los cuales tildó de groseros y faltas de respeto, amparados, según él, por el poder que les confiere el traje de militar.

“La policía en todo momento actúa de manera violenta y yo he sido víctima en varias ocasiones de sus malos tratos, y así actúan con todo el mundo”, puntualizó.

Conocido como el hombre de la bandera, denunció además que él y su familia están siendo víctimas de un acoso constante por parte de la policía política, y refiere que los mismos han desatado una serie de acciones en su contra con el fin de asfixiarlo económicamente, en aras de intentar detener su activismo pacífico.

“Empezaron a ir a mi casa constantemente, luego hicieron de todo, me quitaron mi licencia de conducción, incluso mandaron a la policía a arrestarme en varias ocasiones sin excusa alguna; a mi hijo le ha sucedido lo mismo y no nos dejan vivir en paz”, destacó Llorente.

Eliecer Llorente, hijo de Daniel Llorente, por su parte, alegó sentirse preso del régimen, a pesar de no haber cometido ningún delito y subrayó que la persecución lo mantiene bajo un estrés absoluto.

“No me dejan trabajar y para donde quiera que miro veo a un oficial de la Seguridad del Estado, ya me han abordado en la calle para presionarme con que le insista a mi papá para que abandone sus ideales, e incluso, me han dicho que podría ir hasta preso”, detalló.

En este mismo año, días cercanos al pasado 1ro de mayo, Eliecer Llorente fue arrestado por oficiales uniformados, quienes lo mantuvieron encerrado hasta que terminó el desfile de los trabajadores.

“Ellos saben que mi hijo me apoya y por eso lo acosan, porque lo que intentan es desestabilizarme emocionalmente, pero yo sigo firme en mi posición, y mientras no hayan cambios verdaderos, voy a seguir luchando contra la dictadura”, recalcó Daniel Llorente.