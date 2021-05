LA HABANA, Cuba. – Daniel Llorente Miranda, el cubano que enarboló la bandera de Estados Unidos frente a Raúl Castro durante el desfile del 1 de Mayo de 2017, y su hijo Eliécer Llorente, se encuentran presuntamente detenidos en Venezuela, denunció Yuditza Pérez Golle, exesposa del opositor y madre de su hijo.

“Ellos estaban en Guyana pasando trabajo y necesidades y entonces decidieron brincar fronteras para llegar a Estados Unidos. La última información que tuve fue el martes pasado (18 de mayo) de que habían acabado de llegar a Caracas y que iban a tratar de buscar alimentos”, contó Pérez Golle a CubaNet.

La entrevistada asegura que el propio martes en la noche recibió una llamada de una persona que no se identificó y que le notificó que Llorente y su hijo habían sido detenidos por las autoridades de Caracas.

“Una persona me llamó y me dijo que mi hijo estaba detenido en Caracas. Me dijo que al local donde estaban Eliécer y Daniel llegaron varios hombres con ametralladoras y los detuvieron”.

“Creo que quizás tuvieron información de que Daniel Llorente estaba ahí porque es una persona conocida; todo el mundo sabe que él es ‘el hombre de la bandera’ y estoy convencida de que por eso los metieron presos”, apuntó Pérez Golle.

La entrevistada también precisó que se siente desesperada desde que fue informada de los hechos. “Como madre estoy desesperada, me siento cada día más angustiada: no como, no duermo y vivo pendiente al teléfono, a ver si me llaman”.

Su temor aumenta porque “en Venezuela, al igual que en Cuba, no se respetan los Derechos Humanos”.

“No sé si lo están torturando; tengo mucho temor de que me los estén maltratando, de que les den golpes”, insistió.

En 2019, Daniel Llorente Miranda denunció que el régimen cubano lo había obligado a abordar un avión con destino a Guyana bajo la advertencia de que no podía regresar a Cuba porque lo “podrían desaparecer”.

En diciembre de 2020, según Pérez Golle, Eliécer Llorente tomó un vuelo con destino a Guyana para reunirse con su padre e intentar llegar juntos a Estados Unidos.

Durante su estancia en Guyana, padre e hijo estuvieron viviendo en muy malas condiciones porque lo que ganaban no les alcanzaba para alimentación y hospedaje, asegura la entrevistada.

“Estaban pasando trabajo en Guyana y nadie los ayudó. Me irrita que Daniel haya hecho tanto por la libertad de Cuba y que cuando necesitó la ayuda, todo el mundo le dio la espalda”, lamentó.

Llorente Miranda fue muy conocido en Cuba, y en el mundo, luego de generar numerosos titulares por correr frente a Raúl Castro envuelto en una bandera de Estados Unidos, durante el desfile del 1 de Mayo de 2017. Por esta causa fue encerrado durante un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido popularmente como “Mazorra”.

