Damnificados enfrentan a funcionarios del régimen por precios de alimentos y materiales

LA HABANA, Cuba. – Vecinos de la localidad de 10 de Octubre, uno de los municipios más afectados por el tornado que azotó la capital cubana el pasado domingo, emplazaron este miércoles a las autoridades en busca de respuestas concretas que ofrezcan soluciones a la difícil situación que enfrentan.

“Ya estamos cansados de tantas mentiras, aquí nadie se ha preocupado por nosotros, no tenemos luz, ni agua, ni gas para cocinar, hace ya tres días que muchos de nosotros no tenemos ni donde dormir porque nuestras casas han quedado destrozadas, pero eso a nadie le importa”, puntualizó Maidelín Sánchez Castro, quien perdió el techo de su vivienda.

Según destaca, la única ayuda humanitaria que han recibido en la zona ha sido otorgada por artistas cubanos, quienes, de manera independiente, se han solidarizado con su situación.

“Vinieron Yomil y El Dany, pero la policía no los dejó repartir las cosas que traían, aunque artistas como Adrián Berazaín y otros más sí pudieron repartir algunas cositas, y es un hermoso gesto, pero no es suficiente porque somos demasiados los afectados. No entiendo cómo es que si ellos pueden hacer esto, como el gobierno no va a poder”, preguntó Yoel, un joven residente de la zona.

Por su parte, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) anunció este miércoles que permitirá la entrada de ayuda humanitaria de personas naturales y jurídicas de dentro y fuera de la isla, aunque todo bajo la supervisión y el control del estado.

Según cifras oficiales publicadas por el rotativo, de momento, los derrumbes totales ascienden a 579, mientras que 1900 casas fueron afectadas por el fenómeno. El municipio Diez de Octubre, donde aún permanece en el suelo la mayoría del tendido eléctrico, se encuentra entre los más afectados.

El alto precio de la venta de alimentos y, sobre todo, de materiales de la construcción, fue una de las principales exigencias presentadas por los residentes del municipio a la mínima representación del gobierno que se personó en la zona varios días después de haber pasado el temible fenómeno natural.

“Explíquenos cómo es posible que nos vendan las cajitas de arroz con pollo a 25 pesos si nosotros nos quedamos sin nada, eso es un abuso”, reclamaron los presentes a una funcionaria que se identificó como Mercedes Linda.

“Ustedes se merecen una respuesta y se la vamos a dar a su debido tiempo. Vamos a investigar si se cometieron violaciones en los precios de la venta de comidas, y si es así, los culpables serán sancionados”, explicó la funcionaria a los presentes.