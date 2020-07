Dama de Blanco Gladis Capote arrestada y multada por “afear el ornato público”

MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades del régimen cubano arrestaron este martes a la Dama de Blanco Gladis Capote por un homenaje que hizo a los fallecidos opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, informó Radio Televisión Martí.

Capote colocó flores en el busto de José Martí de un parque próximo a su casa, en el reparto habanero de Párraga, municipio Arroyo Naranjo, y por ello fue detenida y multada con 2000 pesos, fue amenazada incluso con ir prisión por impago de multas, y la acusaron además de “afear el ornato público”.

Con respecto a la acusación de afear el ornato público Gladis Capote sospecha que se debe a que el pasado 22 de julio, día del aniversario de la muerte de los dos opositores, amanecieron carteles en varios puntos de la localidad alegóricos a la fecha.

“Entonces ellos me echan la culpa a mi también de poner los carteles”, dijo. “Por eso me arrestan. Me detiene la policía política, conjuntamente con la Seguridad del Estado, saliendo yo de mi casa”.

Capote, quien fue conducida a la estación de policía de Arrollo Naranjo, aseguró que “siempre me dicen lo mismo, me van a llevar a prisión, porque soy deudora de multas. Dicen ellos que ya voy por 15 000 pesos de multa que le debo al Estado”, declaró.

La Dama de Blanco dijo a Martí que “el monto acumulado corresponde a las multas recibidas por salir los domingos junto a otras activistas del movimiento opositor femenino a exigir la libertad de los presos políticos”.

“Yo les digo que eso lo va a pagar [Miguel] Díaz-Canel, porque yo no tengo por qué pagar nada de eso. Porque yo tengo mi libertad de expresión”, aseguró.

La Seguridad del Estado cubano comúnmente utiliza las detenciones arbitrarias y la imposición de multas para reprimir a opositores y activistas políticos. Aunque en los últimos meses miembros de la sociedad civil independiente y ciudadanos comunes han sido multados bajo el Decreto-Ley 370 sobre la informatización.