“Timochenko” consulta a los colombianos sobre su candidatura a la Presidencia

Nunca en las FARC le he dicho no a una tarea. Esta vez no va a ser la excepción. Pero quiero consultarle a la gente del Común. #CandidatoDelComún 🌹 pic.twitter.com/rMPSC3VJvC — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 11 de noviembre de 2017

BOGOTÁ.- El líder del partido FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, dijo hoy que pedirá la opinión de la “gente del común” para determinar si acepta su candidatura a la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año.

“Yo nunca a las FARC le he dicho no a una tarea y esta no será una excepción, pero sí quisiera antes de tomar la decisión en firme consultar la opinión del común. Espero sus opiniones”, dijo Londoño en un vídeo publicado en su Twitter.

El exlíder guerrillero, que preside el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), explicó que recibió la visita de su compañero Carlos Antonio Lozada quien le comunicó “oficialmente” la decisión de postular su nombre “para las elecciones presidenciales del próximo año”.

En el vídeo, Londoño que reside en Cuba, no da mayores explicaciones de cómo y en qué fechas realizará la anunciada consulta.

El pasado 1 de noviembre, el partido FARC anunció que “Timochenko” será el candidato presidencial de la colectividad surgida de la antigua guerrilla para las elecciones del año próximo en Colombia en las que presentarán también listas propias al Congreso.

El anuncio lo hizo el número dos de FARC, alias “Iván Márquez” en una rueda de prensa en Bogotá en la que explicó que la exguerrilla entraba “de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la Presidencia y el Congreso de la República”.

Márquez aseguró en esa oportunidad que estaban “en diálogo con el camarada ‘Timo’ para ultimar los detalles de lo que debe ser su regreso (de Cuba) para que asuma como presidente del partido y como candidato de la FARC”.

Londoño tiene como compañera de fórmula vicepresidencial a Imelda Daza, que militó en el partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) y quien estuvo exiliada en Suecia más de 20 años tras un atentado contra su vida.

Las elecciones para renovar la totalidad del Senado y la Cámara de Representantes se celebrarán en marzo de 2018 y las presidenciales en mayo en primera vuelta.

(EFE)