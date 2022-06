MADRID, España.- La Red Femenina de Cuba participará en la novena Cumbre de las Américas, que comienza este lunes en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y se extenderá hasta el próximo día 10.

Según anunció a través de Twitter la propia organización, estará representada por su coordinadora Frisia Batista Mokárzel.

En el evento la Red Femenina planteará la realidad de la mujer cubana desprotegida ante la violencia doméstica e institucional, asegura la publicación.

La Red Femenina de Cuba representada por su coordinadora Frisia Batista Mokárzel, estará presente en la IX Cumbre de las Américas con sede en la Ciudad de Los Ángeles, donde planteará la realidad de la mujer cubana desprotegida ante la violencia doméstica e institucional. pic.twitter.com/N3lkJnSo16 — Red Femenina de Cuba (@FemeninaRed) June 5, 2022

Seguridad del Estado prohíbe a varios activistas participar en la Cumbre

Varios activistas y periodistas cubanos han sido invitados a participar en la Cumbre. Sin embargo, el régimen de la Isla ha impedido su salida del país.

Este domingo las autoridades cubanas impidieron viajar a la escritora y periodista independiente María Matienzo Puerto.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, Matienzo reveló que al llegar al aeropuerto pudo identificar rápidamente a varios agentes de la Seguridad del Estado.

“Llegué a Inmigración y ahí es cuando me dicen que me ponga detrás de la línea roja. Me piden mi dirección. Parece que hacen alguna llamada. No supe exactamente que hicieron. El proceso fue muy rápido. La oficial de inmigración que regresa con mi pasaporte me dice que hoy no puedo viajar. No me dio explicaciones, aunque le pregunté exactamente por qué. Hizo mucha insistencia en que no fuera por hoy. Supongo que fuera por el tema de la Cumbre porque era evidente: mi boleto tenía como destino final Los Ángeles”, explicó.

El sábado, la Seguridad del Estado en Sancti Spíritus impidió viajar a La Habana a la activista Aimara Peña González, quien tomaría su vuelo hacia Estados Unidos con el objetivo de asistir al encuentro, para el que estaba acreditada.

Mientras que la emprendedora santaclareña Saily González Velázquez denunció que había sido amenazada por un agente de la Seguridad del Estado que le advirtió que no se le permitiría ir a recoger su pasaporte visado a la embajada de Estados Unidos en La Habana.

