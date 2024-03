LA HABANA, Cuba. – “Estoy siendo acosado y amenazado por partidarios del régimen cubano”, denunció en entrevista con CubaNet el trabajador por cuenta propia Ricardo Jesús Pupo Reyes.

El cuentapropista precisó que, el pasado sábado, “partidarios del régimen” lo amenazaron con “lincharlo” por compartir en Facebook contenido de medios de prensa independientes, informaciones calificadas como “contrarrevolucionarias” por las autoridades cubanas.

Las amenazas sobrevinieron tras replicar una publicación que informaba sobre protestas ocurridas en la Isla.

Comentario en una de las publicaciones de Pupo Reyes (Captura de pantalla: Cortesía)

“Me dijeron que me iban a caer a galletas, que me iban a matar a golpes porque lo que yo publico, dicen ellos, es todo mentira. La verdad es que ya estoy sintiendo miedo por estas amenazas, porque esta gente es capaz de cualquier cosa, y quién sabe lo que puedan hacerme, a mí o a mi familia”, dijo el entrevistado.

Según Pupo Reyes, quienes lo amenazaron dijeron que lo conocían “muy bien”.

“Estoy denunciando esto porque no quiero que me pase nada. No me puede pasar nada por mis opiniones porque yo en mi Facebook publico lo que yo quiera. No critico a nadie por lo que ponga en sus redes sociales porque eso es respeto a la democracia”, precisó el hombre.

Otro comentario en una de las publicaciones de Pupo Reyes (Foto de los autores)

El cuentapropista explicó que, “quizás”, las nuevas amenazas se deban a la entrevista que ofreció a CubaNet en enero de este año, en la que denunció la arbitrariedad cometida contra él por dos inspectoras de la Dirección Integral de Supervisión (DIS).

“Cuando ellos me quitaron la multa, que lo hicieron porque no les quedó más remedio gracias a la repercusión que tuvo la entrevista, me advirtieron que no hablara más con la prensa independiente porque era una prensa ‘contrarrevolucionaria’. Yo les contesté que si tenía que volver hacerlo lo haría”, acotó.

A Pupo Reyes le fue impuesta una multa de 9.500 pesos en enero pasado por vender cigarros. Su entrevista se hizo viral en redes sociales y muchos cubanos se solidarizaron con él, incluido el humorista Limay Blanco, quien recogió y entregó 19.000 pesos a Pupo Reyes, además de ropas y alimentos.

Actualmente, el entrevistado forma parte de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos, una organización sin fines de lucro cuya membresía está conformada por trabajadores del sector privado, quienes se unieron para defenderse de “las injusticias cometidas contra ellos por el régimen de la Isla”, asegura el entrevistado.

