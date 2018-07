Video: Cubanos varados por más de 24 horas en La Habana reclaman a las autoridades

MIAMI, Estados Unidos.- Varios pasajeros quedaron varados por más de 24 horas en Cuba, en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, de acuerdo a un video que publicó un joven YouTuber cubano, residente en Estados Unidos.

En las imágenes que el joven subió a su “Canal del ChuChuChu”, se logra ver la discusión de los pasajeros con una trabajadora del aeropuerto, quien les explicaba que el retraso estaba relacionado con el mal tiempo.

“Si no protestamos, ni del refrigerio que nos deben dar nos enteramos”, se escucha decir al joven.

“Hemos tenido que preguntarles porque ustedes no nos dan una explicación. Aquí hay niños”, agrega una de las mujeres que reclama sus derechos a la empleada.

La trabajadora del aeropuerto les dijo que cualquier queja debían hacerla en Miami que fue donde compraron el vuelo.

A una pasajera también se le escucha quejarse de que no tienen señal de wifi para poder llamar a los familiares a avisarles de su situación, “mi familia no sabe si me perdí, si me monté o no en el avión, o qué me pasó porque no he podido decirles nada”.

Los problemas en los aeropuertos de La Habana y Miami con los vuelos entre las dos ciudades son frecuentes. Retrasos en los vuelos, cancelaciones entre otros problemas demandan los usuarios, quienes aseguran que la situación en la capital cubana es más agobiante por las malas condiciones de la institución.