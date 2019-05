Cubanos en Tapachula denuncian que México no les da salvoconducto

MIAMI, Estados Unidos.- Cubanos que se encuentran en Tapachula, Chiapas, han denunciado que las autoridades de mexicanas los obligan a pedir asilo en ese país y no les está dando el salvoconducto para seguir su camino hacia Estados Unidos, de acuerdo a un informe de Televisa.

Más de 1300 cubanos, aproximadamente, están inscritos en la oficina migratoria de Tapachula, sin embargo, muchos de ellos alegaron que les piden “una documentación, por supuesto, con la que no contamos”, dijo a la cadena mexicana un migrante cubano identificado como Yosvany.

En Punto: Autoridades del INM se contradicen sobre el supuesto permiso para transitar por México, el cual muchos migrantes esperan con ansias. No hay tal documento, solo es una tarjeta humanitaria. #EnPunto con @DeniseMaerker. Mira el programa completo: https://t.co/Ls0hjMqXii pic.twitter.com/tIqcpdTDzS — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) May 7, 2019

Según el hombre, las autoridades migratorias le han dicho que “el salvoconducto nunca ha existido”, algo que él asegura no es cierto. “¿Cuántos cubanos, cuántos centroamericanos estuvieron con salvoconductos en México?”, añadió.

Al respecto, el periodista mexicano Darinel Zacarías, quien estuvo presente en Tapachula este lunes, confirmó la información y escribió en su perfil de Twitter: “¡No existe el salvoconducto! Van a frenar el caminar de los caribeños. Hay intereses diplomáticos y políticos de por medio. Hoy, los caribeños se llevaron otra decepción más”.

Ayer lo documenté y hoy lo dije en mi nota publicada en @PortavozChiapas, @elorbe_ y @DiarioChiapas ¡No existe el salvoconducto! Van a frenar el caminar de los caribeños. Hay intereses diplomáticos y politicos de por medio. Hoy, los caribeños se llevaron otra decepción más. pic.twitter.com/ee09lH0yTn — Darinel Zacarias (@Darinelzacarias) May 7, 2019

Yosvany dijo a Televisa que “primero hay que solicitar asilo en México, y yo les pregunto: si yo no estoy interesado, me quiero ir a los Estados Unidos donde está mi familia y mis amistades. Me dicen ‘pero bueno primero tienes que legalizarte en México’. Pero yo no me quiero legalizar pidiendo asilo, si pido asilo acá luego no puedo llegar a EE.UU.”.

La Oficina Migratoria de Tapachula, Chiapas, ha sido el centro en las últimas semanas de varios incidentes que involucran a cubanos, incluso violentos, desesperados ante la demora para obtener el papel que les permite transitar por México sin temor a ser deportados a Cuba, como ha sucedido en las últimas semanas.