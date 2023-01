MIAMI, Estados Unidos. — Cientos de cubanos siguen arribando a la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de las restricciones implementadas por la administración Biden para frenar la llegada de migrantes irregulares.

El periodista Daniel Benítez, de la cadena Univisión, informó en redes sociales que los nacionales de la isla caribeña están siendo víctimas de trata de personas por parte de coyotes que operan en la zona.

Se trata, señaló Benítez, de cubanos que no tienen patrocinadores y que, casi con total seguridad, serán devueltos a México.

“Mientras tanto en la frontera sur de Estados Unidos siguen entrando cubanos que no tienen ´patrocinadores´ ni obtienen cita con la aplicación de CBP One, la mayoría obligados por los coyotes que los engañan diciéndoles que no serán devueltos. Muchos en pocas horas serán enviados a México”, apuntó el reportero en su cuenta de Twitter.

Tras el anuncio el pasado 5 de enero del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses, el gobierno de Estados Unidos llamó a los potenciales beneficiarios de esa política a realizar el proceso para buscar ingresar al país norteño de manera legal, segura y ordenada.

Asimismo, Washington advirtió que quienes intentaran llegar a la frontera serían inelegibles para aplicar al nuevo programa.

“No se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten (el acceso) de forma legal. (…) Si tu solicitud es aprobada, podrás entrar. Si es denegada o intentas cruzar a Estados Unidos de forma ilegal, no te será permitido el acceso”, señaló Biden desde la Casa Blanca tras el lanzamiento de esa política.

Las acciones emprendidas por Washington han provocado el descenso del 97% de los cruces fronterizos por parte de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, según datos publicados recientemente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).