MIAMI, Estados Unidos.- Menos de 24 horas después de que el régimen cubano anunciara la venta de divisas en el país a partir de este martes 23 de agosto, los cubanos han reaccionado y no en buenos términos. Los usuarios en la isla han volcado su frustración en redes sociales, mayormente, ya sea en perfiles oficiales o no.

“Qué falta de todo, de respeto, de moral, de revolucionario, Etc. Etc. en fin, un abuso y engaño al pueblo, hay que tener cara para criticar a los de la calle, no tienen moral ni ejemplo para eso”, es uno de los más de 30 comentarios que tiene una publicación en la página de Facebook del programa Mesa Redonda.

“Pregunto: ¿si mi salario no me da ni para viajar, ni para invertir en otro país, para revender y no puedo comprar en las tiendas MLC con dólares en efectivo, para que lo quiero? Sigo acudiendo al mercado negro, a la súper inflación porque el dólar que necesito es en transferencia para por lo menos comprarme un shampoo en MLC, en fin, más de lo mismo”, escribió Nancy Castellanos.

“El pueblo pidiendo cabezas por los reclutas fallecidos en el incendio y los apagones, más bien alumbrones, y los inteligentes desviando la atención con la compra del dólar, a mi opinión que no tiene sentido porque no tienen como sostenerlo. No se dejen engañar”, agregó.

La medida fue anunciada este lunes en el programa de televisión estatal Mesa Redonda por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

Según el funcionario, la venta de divisas —incluidos dólares en efectivo— será posible gracias al elevado número de personas que desde el pasado 4 de agosto han ido a los bancos del país a vender sus divisas.

“Se aprecia que los resultados se corresponden con los objetivos propuestos, de tener un nivel de compra de las limitadas divisas que están entrando al país, debido a que todavía no hay una gran afluencia de turistas y por los efectos del bloqueo en las remesas”, dijo el funcionario.

Gil Fernández aseguró que la compra de divisas iniciada hace casi 20 días valida la maniobra del gobierno, que tomó la tasa de cambio del mercado informal como punto de referencia para la compra y venta de las divisas.

“Esto valida el paso que dimos, porque hemos incorporado un nivel de divisas al sistema financiero del país superior a las cuantías que se venían comprando previamente a la decisión de la compra a un tipo de cambio a 1×120 (…) Es un paso importante, parte de un proceso, cuyos resultados hasta ahora son apreciados como favorables”, añadió.

El funcionario señaló que la compra de divisas “es incomparablemente superior con respecto a lo que se comparaba antes de la medida”, y explicó que se reconocen ventajas como la legalidad en las transacciones.

“La mayoría de las personas quieren operar con legalidad, incluidos los visitantes extranjeros. Nadie va a un país a cometer una acción ilegal. Sucede lo mismo con los cubanos que obtienen divisas por diversas vías”, dijo.

“En Cuba cada vez son menos las personas que creen en lo que dice este señor, y los que aún creen entonces esos son los ignorantes que aún quedan”, dijo un usuario.

Por su parte, otra cubana aseguró que las medidas tomadas por el gobierno en los últimos años solo han empeorado su situación económica. “Yo no entiendo. ¿Para qué hicieron el Ordenamiento Monetario? Ahora retrocedimos. Yo antes ganaba y me representaba más, ahora cada día siento que gano menos y pasando más trabajo que en el periodo especial”, lamentó.

Entretanto, la usuaria Mariela Ortega denunció: “¿Y los dólares depositados en cuentas del Banco Metropolitano por ciudadanos cubanos por qué no los devuelven? Hemos ido varias veces a la sucursal del banco metropolitano de 84 y 5ta y nos han respondido que no hay dólares en efectivo para devolver a los ciudadanos cubanos con cuentas en dólares!!!! Queremos nuestro dinero de vuelta!”

“El cambio de sistema sería el verdadero camino a la prosperidad y sostenibilidad de Cuba”, “Realmente no tienen jeta, yo pensaba que eran un poco caraduras pero ya se pasaron 1000 millas… poca vergüenza existe en este país”, son algunos de los comentarios que este martes inundan las redes en Cuba.

