SAN LUIS POTOSÍ, México.- Aproximadamente 50 cubanos han quedado varados en Perú luego de haber perdido un vuelo a Nicaragua, debido a una tormenta que impidió salir en tiempo el avión desde el aeropuerto habanero, según expuso este martes el periodista Mario J. Pentón en Martí Noticias.

Los cubanos quedaron detenidos en Lima, Perú, donde únicamente harían escala hasta llegar a Nicaragua, pero un vuelo de la aerolínea Avianca se retrasó y deberán volver para Cuba.

“Estamos aquí, varados en Perú, alrededor de 50 cubanos. Todos teníamos boletos de avión con destino final a Nicaragua, pero debido a una tormenta en La Habana, nuestro vuelo se retrasó y perdimos la conexión”, dijo a Pentón la opositora cubana Midaisy Marrero Gil.

Marrero explicó que la aerolínea no se ha hecho responsable. “Nos ha dejado aquí, llevamos tres días en el aeropuerto, durmiendo en bancos y pasando frío”, agregó.

“Estamos siendo estafados. Las aerolíneas nos quitan todo el dinero y matan nuestras esperanzas de escapar de Cuba. Vendieron boletos de avión sin informarnos adecuadamente de las restricciones y ahora no nos reembolsan el dinero”, esgrimió la cubana, varada en Perú.

Asimismo, denunció que en el aeropuerto los productos son caros y se venden en dólares: “Una manzana cuesta $2.50 y somos tres personas. ¿Qué comida puedo comprar con ese dinero? Estamos comiendo en el suelo, durmiendo en bancos y sufriendo de frío”, contó Marrero Gil.

“Legalmente, pude salir de Cuba con un boleto de avión, pero ahora estoy atrapada aquí. Si las aerolíneas están bajo presión para detener estos vuelos, ¿por qué me vendieron el boleto en primer lugar? Nos están robando. Tengo todos los documentos en regla, pero aun así, no puedo avanzar. Los opositores cubanos no tenemos ninguna facilidad para salir de Cuba de manera legal”, declaró.

Avianca y los vuelos a Cuba

A finales de junio de 2024, miles de personas fueron también afectadas y quedaron varadas en la Isla tras la cancelación de los vuelos de la aerolínea colombiana, luego de la determinación de la compañía de no reanudar los viajes entre Bogotá y La Habana

Los cubanos que aspiraban a llegar hasta Nicaragua volando primero a Colombia, se quedaron sin opciones, según expuso un reportaje de Martí Noticias.

Muchas personas dijeron que vendieron sus pertenencias para obtener un pasaje a Bogotá y luego seguir hasta Nicaragua, para emprender un periplo hacia Estados Unidos.

Algunas personas habían adquirido boletos desde Bogotá hacia San Salvador y luego a Managua, la capital de Nicaragua, un país que no exige visa a los cubanos.

El anuncio de Avianca se produjo luego de avisar en abril que reanudarían los vuelos después de cuatro años sin operar.

Como parte de la estructura financiera para la obtención de un crédito, en 2018, el 78% de las acciones ordinarias de Avianca Holdings S.A. fueron trasferidas a una sociedad constituida en Delaware, EE.UU., propiedad de la compañía Synergye, lo que convirtió a Avianca en una empresa sujeta a la jurisdicción estadounidense.

Ese año, luego de revisar el caso desde la transferencia, Avianca identificó que sus operaciones comerciales desde y hacia Cuba podrían haber infringido involuntariamente las Regulaciones Estadounidenses por el Control de Activos Cubanos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

En noviembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado en un comunicado una nueva política de restricciones de visa dirigida a individuos implicados en la operación de vuelos hacia Nicaragua, una ruta frecuentemente utilizada por migrantes irregulares.

Según el informe, las compañías de vuelos chárter estaban “ofreciendo vuelos y cobrando precios de extorsión” que conducen a los migrantes a un “peligroso camino terrestre hacia la frontera de Estados Unidos”.

De igual modo, explicitaron que, como parte de un enfoque integral para abordar la migración irregular, Washington estaba implementando restricciones de visa bajo la sección INA 212(a)(3)(C) contra “propietarios, ejecutivos y/o altos funcionarios de empresas que proporcionan vuelos chárter hacia Nicaragua diseñados principalmente para migrantes irregulares hacia Estados Unidos”.

