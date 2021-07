MIAMI, Estados Unidos.- En medio de la crítica situación epidemiológica que vive Cuba, con cifras récords de casos positivos durante los últimos 10 días y unos 26 muertos en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, el número más elevado de fallecimientos en la isla desde que comenzó la pandemia, el Instituto de Radio y Televisión (ICRT) estrenó este miércoles 7 de julio un programa humorístico titulado Al habla con los muertos, que ha dejado a los cubanos en redes sociales indignados por la falta de empatía de los decisores del medio.

La serie humorística de la televisión cubana, que tiene 12 capítulos y está dirigida por Alberto Luberta Martínez, está protagonizada por los actores Ray Cruz y Yaremis Pérez y fue filmada en plena pandemia de coronavirus en Arroyo Naranjo, La Habana, y producida por RTV Comercial y Cubavisión. Sin embargo, la temática en medio de una crisis de salud alarmante en el país ha dejado a no pocos cubanos exigiendo explicaciones.

Para la actriz cubana Lynn Cruz una serie humorística que se titule: Al habla con los muertos en un momento como este “realmente no es para reír sino para no llorar”. Un momento, explica en su perfil de Facebook, en el que “cada día mueren más y más personas en los hospitales debido a la falta de medicamentos y de alimentación (…) donde el automatismo del personal sanitario luce su mejor gala, capaz de aceptar que se denomine Sala o Centro del aislamiento a Salas y Centros de concentración”.

“No obstante, han idiotizado tanto al pueblo que estoy segura de que, en efecto, estarán frente al televisor riendo y muriendo al mismo tiempo, porque tal vez esa sea la intención”, sentenció Cruz.

El usuario Oscar Rivero lamentó, por su parte, que no es el momento “de sacar al aire esta serie”, y que “no se puede hacer risa de algo tan serio y triste como la muerte, hoy que hay familias que no pueden hacerle a sus muertos un funeral, hoy que hay que llorarlos en la soledad, pues hay que sepultarlos inmediatamente”.

“Padres y madres que no pueden despedirse de sus hijos, fallecidos en los pasillos; crematorios que no pueden cremar en un día todos los cuerpos”, agregó, y pidió a la televisión y al Canal de todos que en este momento “se abstenga de transmitir estos programas, es tiempo de llorar con los que lloran, la televisión no puede convertirse en un instrumento para minimizar lo que sucede, de intentar sacar risa cuando nuestros pechos están llenos de dolor, llanto y tristeza, pido un poco más de humanidad, de sensibilidad para todas esas familias que han perdido desde una persona centenaria hasta un tierno bebé de dos meses”, sentenció.

Asimismo, el periodista Michel Hernández ironizó sobre el estreno del programa, “estoy seguro que los cubanos soltarán el bazo de la risa por un programa que al menos en el primer capítulo tuvo como escenografía una funeraria. Bien por la empatía y el sentido de oportunidad del ICRT”.

En Twitter, entretanto, el usuario ClimaxX reclamó: “ya lo de esta gente no tiene nombre, con todos los muertos que están habiendo en el país y ponen “Al Habla con los Muertos” que es un pujo burlándose de la muerte”.

A la publicación oficial en la página de Cubavisión en Facebook los cubanos reaccionaron también. Marianela Lobaina escribió: “Pésimo, falta de tacto, de sensibilidad… momento inadecuado para ese tipo de humor cuando la muerte hoy llena de dolor a nuestro pueblo… para no decir que lo considero una burla bien desagradable al momento que hoy vivimos todos los cubanos…”

“Me parece de muy mal gusto y con mucha falta de sensibilidad tocar este tema: la muerte en momentos en que la mayoría de las personas estamos bajo el efecto del estrés precisamente por la cantidad de muertes que se están dando a diario por la COVID-19. Existen muchos temas agradables que se pueden llevar a la TV que no sea exactamente este y que le permitan a la población pasar un momento de esparcimiento, de aprendizaje. Realmente a mi modo de ver es una burla”.

Este jueves 8 de julio el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reportó récord de casos positivos diarios (3 819), de casos autóctonos (3 775), y de muertes (26), entre las que se encuentra la de un bebé de dos meses de nacido.

