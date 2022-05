MIAMI, Estados Unidos. — Cubanos residentes en Ottawa, Canadá, se enfrentaron este martes a funcionarios del régimen castrista que asistieron a la proyección de la película El Mayor (2018), dedicada al patriota cubano Ignacio Agramonte y Loynaz.

Entre los cubanos que increparon a la delegación oficial cubana se encontraba el influencer Darwin Santana, creador del canal de YouTube El mundo de Darwin.

“Hemos salido de la película y nos hemos enfrentado a la Embajada cubana sin miedo, sin lío, sin nada de eso. Está bueno ya de descaro ya”, comentó el joven mientras abandona el lugar.

Los activistas aprovecharon la ocasión para entonar consignas como “Patria y Vida” y recordar que los cubanos, dentro y fuera de la Isla, están pidiendo libertad.

“Lo que es increíble es que el protagonista de esa película tuviera que exiliarse en Miami”, dijo Santana en alusión al actor Daniel Romero Pildaín, quien llegó a Miami hace algunos meses procedente de México.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, Darwin Santana dejó claro que el objetivo era desmontar la “gran farsa” que los funcionarios del régimen quisieron mostrar a los canadienses.

“Fuimos ahí porque es nuestro deber. Fuimos ahí porque, primeramente, era una gran farsa lo que le estaban mostrando a los canadienses. Esto es un festival de cine latinoamericano donde cada día que pasaba proyectaban una película de un país diferente, y ayer fue de Cuba”, explicó el youtuber.

Santana señala que en el lugar no solo se encontraban funcionarios de la Embajada cubana, sino también de otras sedes diplomáticas.

“Ellos eran entre 15 y 20 y nosotros éramos seis. Querían hacer una especie de acto para responder preguntas sobre la película. Y ahí irrumpimos. Por supuesto, no lo pudieron hacer”, expresó.

“Fuimos a decir la verdad”

“Estábamos tratando de que no engañaran a la gente que estaba ahí. Y trataron de hacer eso con sus consignas de ´Patria o Muerte´, etc. No pudieron con nosotros”, añadió el joven.

Darwin Santana advirtió que dondequiera que vayan los diplomáticos de la Embajada cubana irán ellos detrás a enfrentar las mentiras y la manipulación del régimen cubano.

“Fuimos a decir la verdad. Y donde quiera que vaya la Embajada cubana a mentir nosotros vamos a estar atrás para ser la contrapartida de todo eso”, aseguró el influencer.

