MIAMI, Estados Unidos. — La recogida de materias primas se ha convertido en una de las tantas actividades que realizan los cubanos para sobrevivir en la Isla. En medio de la crisis, la escasez y la inflación, muchos optan por salir a las calles a buscarse la vida.

En Cienfuegos, varios recolectores accedieron a conversar con CubaNet sobre las motivaciones que los llevaron a vender materias primas. El objetivo, aseguran, no es otro que sobrevivir.

“Yo tengo una chequera de 1.678 pesos, pero no me alcanza, como no está la situación del país, no me alcanza”, declaró a este diario Juan Villares Mesa, un anciano de 74 años, residente en la provincia de Cienfuegos.

Según Villares, el kilogramo de latas cotiza a 35 pesos cubanos y el de plástico entre 15 y 20 pesos por libra. Aunque el Estado paga mejor, le da “más negocio” venderla a los particulares, porque pagan al momento.

“Con los particulares gano 100 o 200 pesos”, pero ya tengo para comer ese día, dijo el hombre sobre las ganancias aproximadas que recibe por la labor que realiza.

Nerislandy Matos Nogales lleva ocho años como recolector. Cuenta que buena parte de su labor la realiza en las noches.

“Mientras unos están durmiendo, yo estoy trabajando”, dice Nogales, quien, a pesar de contar con una patente del Estado para realizar la actividad, carece de los recursos necesarios para ser aún más productivo.

“Recolecto todo: botellas, casi todo tipo de botellas, latas, aluminio, bronce, cobre, nailon”, señala el recolector, cuyas ganancias máximas rondan los 4.000 y 5.000 pesos al mes.

Según cuenta Nogales, el pago del seguro social subió de 86 pesos a unos 400, por lo que ahora deberá generar más ingresos para seguir teniendo la misma ganancia.

Más difícil es la situación de Daniel Jesús Reider Hernández, un joven de 32 años portador del VIH.

“Recojo lo que puedo para ganarme cuatro pesos”, dijo Daniel Jesús. Asegura que tuvo que emplearse como recolector ya que muchas veces se ha visto sin posibilidad de comer. Para él, recoger materias primas es casi una cuestión de fe.

Todos coinciden en que la vida del recolector de materias primas es “dura”. No obstante, destacan el valor del trabajo honrado por sobre el robo y la delincuencia.

