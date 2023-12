AREQUIPA, Perú. — Residentes de varias provincias del país denunciaron la proliferación de los basureros en la Isla, según informó el portal Martí Noticias.

El reporte señala que el problema se debe a impagos de la empresa estatal de Servicios Comunales a los llamados carretoneros, encargados de mantener la limpieza e higienización de las comunidades, así como a la falta de equipos y combustible.

La insalubridad en La Habana afecta hasta el Casco Histórico, presentando una situación más tensa es en los municipios de la periferia. Vladimir Turró, periodista independiente, resaltó que esta semana en Arroyo Naranjo recogieron los desechos acumulados en el último par de meses.

“Yo estuve haciendo una investigación y resulta ser que había muchos trabajadores en comunales que estaban renunciando a hacer ese tipo de trabajo, porque comunales tenía una deuda con ellos de pago, y bueno, producto de ello esa gran acumulación de basura que todos sabemos lo que trae consigo, enfermedades, epidemias”, apuntó el reportero.

El activista Armando Abascal explicó que en el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, la basura era recogida por cuentapropistas, los cuales han dejado de trabajar por impagos.

“El problema es que aquí la basura la recogían carretoneros con caballos, pero el problema es que no le pagan y los carretoneros dejaron de trabajar, porque llevaban como tres meses recogiendo la basura del pueblo y no le pagan porque dicen que no hay dinero”, declaró Abascal.

Asimismo, el dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara identificado como Yoel Espinosa Medrano dijo que la situación es crítica en ese territorio. Allí los vertederos en las calles se acumulan y sólo recogen la basura cuando viene una visita del Consejo de Estado.

“Ya no hay simples basureros, hay vertederos dentro de la propia ciudad. Comunales es una empresa que ni paga, ni salda deudas, ni tiene con qué trabajar, ni tiene petróleo, ni tiene dinero, y eso arroja toda esta problemática”, comentó el cuentapropista.

Las autoridades santaclareñas autorizaron el uso de triciclos eléctricos para la labor del saneamiento en la capital provincial, pero los propietarios también están molestos por las precarias condiciones de trabajo.

Por otro lado, en la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora advirtió que la situación epidemiológica se ha visto comprometida por los muchos micro vertederos existentes, especialmente en un territorio que en estos momentos tiene un importante brote de dengue.

“Aparte del impago, el régimen los desatiende de una manera brutal, no les da ropa, no les da ningún tipo de protección, en este caso guantes y demás”, manifestó Zamora con relación a los trabajadores comunales.

Por su parte, el opositor Yoanni Beltrán Gamboa, quien reside en Guantánamo, describió los vertederos en la provincia como “montañas de basura”. Como en otras partes de la Isla, los trabajadores privados no quieren laborar por las pésimas condiciones de empleo, por lo que hay brigadas de presos que el gobierno está utilizando para esa tarea.

