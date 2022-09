MIAMI, Estados Unidos. — Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 177 000 cubanos han arribado de forma irregular a Estados Unidos. Sin embargo, el cruce de la frontera ya no garantiza privilegio alguno, sino el inicio de un largo camino hacia la regularización de su estatus migratorio.

Un reportaje de El Nuevo Herald advierte que miles migrantes cubanos están enfrentado problemas para encontrar la forma de legalizarse en el país norteño. Quienes son liberados con parole en la frontera tienen la opción de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano (vigente desde 1966), mientras que otros apenas reciben el Formulario I-220ª, una “Orden de liberación bajo reconocimiento” que es emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cuando los inmigrantes son sometidos a un procedimiento de deportación.

Tanto el parole como la I-220ª deben contener el número de identificación de la persona para cuestiones de inmigración, conocido como número A (alien number) o número de extranjero, pero existen casos en que los migrantes ni siquiera reciben un documento y solo son llamados a presentarse ante un oficial de inmigración.

“Me liberaron con un documento que dice que he sido liberado bajo la condición de que me presente en una oficina de ICE en mi destino final dentro de los 60 días, y ni siquiera me dieron un número de alien ni nada. Y ese ha sido mi mayor problema aquí en este país”, declaró al diario miamense un ingeniero de telecomunicaciones cubano de 36 años, quien arribó de forma irregular a EE. UU. en junio del pasado año.

Señala El Nuevo Herald que él y su familia se entregaron a los agentes de la patrulla fronteriza en el puente internacional de Del Río, Texas.

“Él creyó que habían tenido suerte porque fueron procesados y liberados en solo dos horas. Pero luego se dio cuenta de que el documento de liberación no contenía información crucial: el llamado ´número de extranjero´”, precisa el rotativo.

Después de atravesar un calvario de obstáculos, el migrante supo que su entrevista con un oficial de ICE había sido reprogramada para el año 2024. Gracias a la asesoría de abogados, él y sus familiares lograron procesar su solicitud de asilo político, aunque todavía esperan por un permiso de trabajo.

Uno de los problemas que enfrentan los migrantes cubanos es que los oficiales de inmigración en la frontera poseen “amplia discreción para tomar decisiones”, tal y como asegurara a ese medio un portavoz de ICE.

El funcionario declaró que los inmigrantes cubanos pueden ser “procesados” bajo diferentes programas, lo que puede resultar en “muchos resultados diferentes”.

