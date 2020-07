MIAMI, Estados Unidos. – El cubanoamericano Michael Tuchman, neurólogo de 71 años que ejerce en el condado de Palm Beach desde 1983, ofrecerá una beca para los estudios de Andy Chávez, un joven de origen cubano que llegó a Estados Unidos cuando apenas era un niño.

La historia fue revelada por el diario Palm Beach Post, que hace unos meses atrás había publicado un artículo sobre el joven Chávez, de 18 años.

Tanto Tuchman como Chávez nacieron en Cuba y emigraron a los Estados Unidos cuando eran niños. Ambos también aprendieron a hablar inglés viendo la televisión.

Esa historia en común conmovió al doctor, que enseguida buscó la forma de ayudar al joven.

“Toda la historia de este niño fue interesante para mí… Básicamente, lo hizo muy bien con muy pocos recursos. Me recordó a mí. No tenía dinero y tenía que aprender inglés…”, dijo Tuchman al Palm Beach Post.

El reputado neurólogo, graduado de la Universidad de Tulane y exalumno de la escuela de medicina de la Universidad de Florida, propuso entonces apoyar a Chávez en el pago de sus estudios. Sin embargo, sus esfuerzos por contactar con él se complicaron debido a la pandemia de coronavirus.

Finalmente, un editor de Palm Beach Post pudo proporcionar a Tuchman la información de contacto de Chávez, y los dos se conectaron esta primavera.

“Cuando me habló de la beca, no me pareció real… Pero hablé con él y me siento muy afortunado. No pensé que alguien me llamaría con una oferta como esa”, comentó el joven.

La oferta de beca incluye 2 500 dólares anuales durante cuatro años para gastos universitarios, algo a lo que Chávez, que planea estudiar medicina y ciencias en la Universidad de la Florida, no había podido acceder.

“Solicité muchas becas, y luego nunca recibí respuesta de muchas de ellas… Solo saber que hay personas como el Dr. Tuchman es realmente agradable”, agregó.

Andy Chávez se mudará a Gainesville el próximo mes para el comienzo del semestre de otoño, pero planea mantenerse en contacto con Tuchman.

Destaca el Palm Beach Post que el joven ya obtuvo certificaciones como médico de emergencia, asistente administrativo médico y técnico en electrocardiograma.

El medio añade que aunque no han podido reunirse en persona debido a la pandemia, Chávez está agradecido por el apoyo que Tuchman ha brindado, tanto financiera como emocionalmente.