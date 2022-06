MIAMI, Estados Unidos. – La luchadora y modelo cubanoamericana Valerie Loureda anunció esta semana que había firmado un contrato con World Wrestling Entertainment (WWE), una especie de federación de lucha libre profesional.

“Ahora me he convertido en la primera mujer cubanoamericana en superestrella de la WWE”, dijo Loureda. “Estoy muy emocionada, he dedicado toda mi vida a las artes marciales y todo ha llegado en este momento. Y esta es mi oportunidad de mostrar mi cultura y entretener al mundo”, agregó.

También dijo que había trabajado “muy duro” durante toda su vida para lograr este objetivo. “He tenido una crianza muy dura, y todos los días, siempre he creído en mí misma, y he entrenado fuerte con la esperanza de dar el siguiente paso y alcanzar un sueño que he tenido en mi corazón desde que era una bebé”.

Por su parte, Scott Coker, el presidente de Bellator MMA, el campeonato de artes marciales mixtas al que pertenecía Loureda hasta ahora, emitió un comunicado sobre el movimiento de la cubanoamericana.

“Valerie Loureda es una atleta muy joven y talentosa que puede lograr mucho en MMA en los próximos años, pero por ahora le deseamos la mejor suerte persiguiendo su sueño de convertirse en una superestrella de WWE”, declaró Coker.

“Ella seguirá siendo una luchadora activa y bajo contrato con Bellator. Esperamos darle la bienvenida de nuevo en un futuro cercano. Nos enorgullecemos de permitir que nuestros atletas se prueben a sí mismos en arenas adicionales como el boxeo y la lucha libre profesional”.

Loureda asistió a las pruebas de WWE en abril de este año. Según Fightful Select, la excompetidora de taekwondo de 23 años impresionó a los jefes de esa federación.

Anteriormente, la cubanoamericana también es conocida por su “atrevida” presencia en las redes sociales y sus rutinas de baile posteriores a las peleas. De acuerdo con la web de la MMA Fighting, Loureda ha captado magistralmente la atención de los fanáticos en una corta carrera profesional.

