Cubano viaja en velero de España a Miami para ver a su familia

MIAMI, Estados Unidos. – El cubano David Berenguer recorrió en un velero las 5 000 millas náuticas que separan a España de Estados Unidos, un viaje de más de nueve meses que tenía por objetivo el reencuentro con su familia en Miami.

Un reporte de la cadena Telemundo indica que Berenguer viajó acompañado de su esposa de nacionalidad española, Lara, y en una embarcación pequeña y sin la tecnología necesaria para tamaño recorrido.

“Todas las personas que conocía me decían que era una locura, que el barco no estaba preparado y que yo no estaba preparado”, comentó el joven a su llegada a la ciudad del Sol.

El viaje incluyó paradas obligadas en varios países para reparar el barco y continuar camino. Subsistieron gracias a una cámara centenaria cuyas ganancias le permitía pagar los impuestos de los puertos y comprar comida.

“Yo salí y empezaron a pesar cosas. Perdimos la comunicación con el mástil y ya no pudimos hablar más con tierra. Es un problema porque si te estás hundiendo no puedes pedir auxilio”, explicó Berenguer, quien agregó que lo importante para sobrevivir en altamar es “interpretar el tiempo” y “navegar del barco”.

El cubano reveló que su mamá falleció en la isla y que conservaba una tía en Miami con la que añoraba reencontrase.

Aunque David y su esposa llegaron a EEUU gracias a una visa de turismo válida por seis meses, ambos esperan pasar más tiempo en el sur de la Florida.

“Si no me dejan y como no puedo estar en Cuba con mi barco, me iría de puerto en puerto, porque es mi derecho. Mi derecho a vivir”, dijo.