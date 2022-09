MADRID, España.- El cubano José Rafael Martínez Carralero, residente en la localidad Los Pinos, del municipio Banes, en la provincia de Holguín, denunció la mala atención médica en el Hospital Clínico de Banes, a donde acudió por un problema en un brazo.

“Se me partió el brazo y cuando llegué al hospital, me pusieron un lomo de yagua porque no había yeso”, explicó Carralero a CubaNet.

En conversaciones con este medio, precisó que se estaba poniendo una gaza “que le costó 800 pesos por la calle”.

Según sus declaraciones, el primer día que asistió al hospital “no le cogieron ni el nombre”. Tampoco le realizaron una placa pues no había corriente eléctrica.

A raíz de sus denuncias y de haberse quejado en ese centro hospitalario, días después fue llamado para resolver su situación.

“Me mandaron a buscar para ponerme el yeso por lo que hablé allí… Si no todavía estuviera con la yagua. (…) Entonces sí hay (yeso)”, dice molesto Carralero.

Para los dolores que le ha provocado la partidura del brazo no le recetaron ningún medicamento. Y los que ha conseguido ha tenido que comprarlos “por fuera, carísimos”.

“Tú vas a un hospital y no hay nada. Vas grave y no te resuelven”, lamenta José Rafael Martínez.

Situaciones como esta son denunciadas frecuentemente por los habitantes de la Isla, lo que evidencia la crisis que atraviesa el sistema sanitario de Cuba, que afecta fundamentalmente al cubano de a pie.

En abril pasado la cienfueguera Leiny Rodríguez denunció las pésimas condiciones en que se encontraba la sala infantil de hemodiálisis en el hospital donde era atendida su hija, en Villa Clara.

En enero del año en curso, el columnista de CubaNet, Luis Cino, denunció la precaria situación del hospital habanero conocido como “Clínico de 26”, que padeció personalmente pues su tía estaba ingresada allí con una cadera fracturada.

El periodista y escritor, que acompañaba a su tía, explicó que la comida era “bazofia”, y estuvo dos días sin bañarse por la falta de agua.

A pesar de estas denuncias el régimen cubano no solo niega la crítica situación en los centros hospitalarios, sino que sigue autoproclamándose como “potencia médica”.

