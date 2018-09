Cubano residente en EE.UU. participa en debate constitucional en su barrio en la Isla

MIAMI, Estados Unidos.- Un cubano residente en Estados Unidos aprovechó su estancia familiar en la Isla para participar en el debate de la nueva Carta Magna que tuvo lugar en su barrio. En la reunión habló, entre otros temas, de la necesidad de aprobar el pluripartidismo. Sus comentarios fueron apoyados por la mayoría, sin embargo, la policía le envió una citación al otro día.

De acuerdo a la nota, publicada por el portal Cibercuba, Misael Valdés García, quiso ejercer su derecho como ciudadano cubano y decidió pedir la palabra para proponer modificaciones al anteproyecto de Constitución que se discute en Cuba, pues para él es sumamente importante que los cubanos de todas partes se impliquen en este proceso porque el Gobierno está “escribiendo la Ley del pueblo”.

Al respecto de la citación policial, Valdés García dijo que las autoridades le cuestionaron sobre su propuesta para aprobar el pluripartidismo, y agregaron que eso no sería posible “porque a ellos no les daba la gana”.

Los oficiales le cuestionaron haber participado en el debate porque como residente en el extranjero debía hacerlo a través de la página web que la cancillería cubana habilitó para ello y le explicaron que logró hablar en su barrio porque “las personas que estaban en la mesa no tenían la preparación debida para impedirme asistir u opinar en la reunión”.

Para Valdés García “hay que discutir, participar, proponer y no sentir miedo a ejercer nuestros derechos. La gente tiene que saber la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y voy a Cuba otra vez en diciembre, y seguiré intentando despertar a mi pueblo del letargo”, aseguró.

Valdés comentó al medio que hasta el momento no han citado a sus familiares y que luego del debate sus vecinos se comportaron con él como si nada. “La mayoría me da la razón”.

Las propuestas de Misael en Placetas

“La anterior constitución de 1976 me fue impuesta porque yo solo tenía tres años cuando fue aprobada. Cada uno de los aquí presentes está escogiendo el futuro para sus hijos pequeños y nietos”, dijo una vez que le dieron la palabra en el debate.

Seguidamente Misael mencionó varios de los artículos que en su opinión deben ser modificados e hizo especial hincapié en la necesidad de una sociedad pluripartidista.

“Ninguna constitución puede hacer mención a un partido (PCC) en específico porque si lo hace está discriminando, reprimiendo e imponiendo. Tampoco hacer mención a una ideología política. No puede ser ilegal pensar, expresar, reunirse y hacer protestas pacíficas en contra del PCC y validar la legalidad de reprimir y hasta matar por una ideología política (socialismo)”, dijo.

“Propongo el pluripartidismo como existió cuando se peleó para tumbar a Batista. Los jóvenes que dieron su vida por Cuba Libre que pertenecían al Movimiento Estudiantil Universitario eran del Partido Ortodoxo y Liberal. El PCC no existía”, agregó.

“Solo la persona que leía el anteproyecto me replicaba” contó Misael, quien agregó que las muchachas que estaban a cargo de la reunión escucharon sus propuestas sin intentar silenciarlo.

Muchos de los presentes le apoyaron, otros le hicieron preguntas porque no entendían para qué Cuba necesitaba más de un partido político. También hubo quienes relacionaron sus propuestas con el líder opositor Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, y su respuesta fue que “no es posible que lo que hace Antúnez signifique un peligro para ustedes”.

“Su ilegalidad es porque no tiene un espacio en la sociedad y por ello lo reprimen. Le cierran la cuadra y le pintan la fachada de su casa de negro con el propósito de callar sus voz, que exige una sociedad mejor”.

Valdés García también pidió que Cuba reconozca el derecho a tener dos ciudadanías, a la unión de dos personas del mismo sexo y dedicó unos minutos a hablar sobre la posibilidad de que el país reconozca la eutanasia como un derecho constitucional.

Misael Valdés García compartió en su perfil de Facebook una publicación en la que asegura que “la patria no es un Partido, no es el gobierno, no es un líder. La patria es la tierra que nos vio nacer crecer y nos va a ver morir. La patria son sus campos, ríos y mares. La patria es el hogar con la familia, amigos y conocidos. La patria son los símbolos, las costumbres e idiosincrasias. La patria es la música, el canto, es la alegría de sentirse cubano, reír y disfrutar del aire puro y limpio que recorre toda la Isla”.