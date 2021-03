Cubano protesta frente a estación de policía en Caimanera

MIAMI, Estados Unidos.- El cubano Bárbaro Moso Palomo protestó frente a la estación de policía donde reside, en el municipio Caimanera, provincia de Guantánamo, por una multa de 2000 pesos que le impusieron injustamente el pasado 10 de marzo.

Según contó a CubaNet, Bárbaro Moso fue detenido en plena vía por un policía y varios inspectores, y aunque tenía su nasobuco y explicó su situación, le impusieron una penalidad que considera un abuso.

Al día siguiente, el 11 de marzo, Moso se manifestó frente a la estación de policía de Caimanera con un cartel en el que se leía Abajo la injusticia. “No estoy de acuerdo con la multa que me impusieron y voy a reclamar mi derecho”, dijo a CubaNet minutos antes de plantarse frente a la Unidad.

De acuerdo al video, varios policías se acercaron a Bárbaro Moso para quitarle el cartel e impedir su protesta. En el lugar también fue arrestado Yeris Curbelo, reportero de Paleque Visión en ese municipio oriental, que era quien grababa la manifestación pacífica.

Un mayor de la Seguridad del Estado “me vio filmando y le dijo al funcionario de la PNR ‘vayan a aquel y quítenle el teléfono que está filmando’”, dijo. El policía se acercó al reportero, pero este logró tirar el aparato al portal de la casa de su familia.

Yeris Curbelo relató que fue arrestado y agredido físicamente por la policía, marcas que aún son visibles en su piel, y acusado del supuesto delito de “resistencia”, según le comunicó el delegado del MININT teniente coronel Padilla.

El periodista reclamó la arbitrariedad de su arresto, pues en ningún momento se resistió, y señaló además que la policía política le dijo que “si publico lo sucedido ellos procederán a la demanda de resistencia y también me multarán con el Decreto-Ley 370. Además, me dijeron que me dejaban ir a mi casa con la condición de que en lo que se averigua el caso no puedo salir de mi vivienda, o sea una prisión domiciliaria”.

Entretanto, Bárbaro Moso reclamó que no puede pagar la multa porque su salario mensual es de 3000 pesos, y no tiene recursos para pagar una multad de 2000 y seguir ayudando a su familia. El cubano denunció que el régimen está abusando del pueblo, cuyos salarios no dan para pagar las elevadas sumas de dinero que imponen como multas.

