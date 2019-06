MIAMI, Estados Unidos. – La reciente visita del “Comandante de la Revolución” Guillermo García Frías a una granja de avestruces en Granma generó un insólito cruce de palabras y ofensas entre CMKCX Radio Bayamo y un usuario de la red social Facebook.

La controversia se produjo luego de que el cubano Adonis Chávez Sánchez, residente en Medellín, realizara un fuerte comentario a la publicación del medio granmense sobre el recorrido de García Frías por tierras orientales.

“Hijo de Puta vividor de mierda, otro más de la cúpula corrupta y narcotraficantes, ¡Él es el que parece un avestruz!”, escribió Chávez en la página en Facebook de Radio Bayamo.

Contrario a lo que suelen hacer los medios oficiales cubanos, de poco trabajo en las redes, la reacción del medio granmense no se hizo esperar.

“En los años que has vivido no has hecho ni la milécima parte de heroicidad que hizo ese hombre cuando apenas era un niño. Con tu comentario ofensivo, degradas a la madre que te debió educar y a toda tu familia responsable de ello (sic)”, respondió la emisora.

A raíz del suceso, Radio Bayamo procedió a bloquear al usuario.

“Si te molesta lo que acá se publica, no tendrás problemas porque esto será lo último que leas (sic)”, finaliza el post.

La figura de Guillermo García ha sido duramente criticada a raíz de sus comentarios sobre la posibilidad de utilizar la carne de avestruz y de jutía para solventar la crisis de producción de alimentos en la isla. Desde entonces, se ha vuelto uno de los blancos favoritos de los cubanos en redes sociales como Facebook y Twitter.