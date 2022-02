LA HABANA, Cuba. — Cuando todavía suenan los ecos del final de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 con sus flamantes campeones, los Caimanes de Barranquilla (Colombia), un cubano fue incluido en la selección Todos Estrellas del clásico caribeño. Se trata de Félix Pérez, jardinero de los Charros de Jalisco, novena representativa de México.

Pérez, natural de Isla de la Juventud, brilló a la ofensiva durante todo el torneo al batear cinco indiscutibles en 16 turnos oficiales al rectángulo ofensivo, para promedio de .312. Mediante el voto de la prensa acreditada en la Serie del Caribe, Félix Pérez resultó el mejor jardinero izquierdo del evento junto otros colosos de la pelota profesional en la región.

Pérez debutó en la Serie Nacional cubana en la temporada 2005-2006. Tras su salida de la isla, comenzó su camino en las Ligas Menores en la campaña 2010. Insertado en ese circuito, el pinero pasó cinco años en los que promedió para .281, con 33 cuadrangulares y 241 carreras impulsadas.

Aunque no pudo llegar al máximo nivel, la ofensiva y el aporte de Pérez en las principales ligas del Caribe se ha hecho sentir a lo largo de estos años. Certámenes como los de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México han contado con los servicios del antillano.

Antes de comenzar el Torneo Preolímpico de las Américas, Pérez mostró su interés de participar con Cuba, así como lo ha hecho en reiteradas ocasiones de hacerlo en la Serie Nacional. Finalmente, las autoridades de la pelota en la Isla no llegaron a un arreglo con los jugadores que juegan en el exterior sin un vínculo con la Federación Cubana de la disciplina.

“Es algo bien bonito representar a tu país y yo creo que todo cubano lo desearía. Sé que hay algunos que han pasado cosas muy feas y han tenido sentimientos encontrados, pero otros no y yo creo que ese sentimiento de jugar para Cuba y no para alguien en particular es lo bonito”, declaró el jugador al sitio Pelota Cubana.

Aunque Félix Pérez no pudo participar por su nación, continuó su carrera en la pelota profesional en México, al punto de ganar este año el campeonato de la Liga Arco Mexicana de Béisbol. También fue incluido en la nómina de los Charros de Jalisco que participó en el torneo cúspide del béisbol caribeño.

El título de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 quedó en poder de los Caimanes de Barranquilla, quienes, sorprendentemente, derrotaron 3×1 a los locales Gigantes del Cibao, favorecidos con la presencia de su público en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

