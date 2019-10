MIAMI, Estados Unidos. – El cubano Raidel Argudín Pose denunció ante las cámaras del canal América Tevé la presencia en Miami de la oficial que lo encarceló cuando vivía en la isla.

Se trata de Yulexi Chinea, una capitana del Ministerio del Interior (MININT) que, asegura Argudín, fue responsable de haberlo detenido y maltratado hace varios años en Cienfuegos.

“Está aquí en Miami gozando de la libertad. Ella brincó por fronteras desde Ecuador porque se le escapó al país”, comentó el cubano, que trabajaba en la Isla como elaborador de rótulos.

Durante su intervención en el programa “El Espejo”, Argudín solicitó a las autoridades estadounidenses que analicen el caso de Chinea y mencionó cada uno de los abusos cometidos contra su persona.

“La primera vez que estuve preso ella llegó a mi casa, y yo le pedí por favor que me dejara participar en el registro. Me dijo que no y me dejó en la patrulla bajo el sol desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, cuando salieron los vecinos y le empezaron a gritar: ‘¡Abusadora!’. Entonces me llevaron para la unidad”, dijo el cubano.

Argudín explicó que fue maltratado por Chinea en varias ocasiones y aseguró que la capitana “la tenía cogida con él”.

“Me maltrataba, me mandaba a limpiar la celda de madrugada (…) Ella era jefa, se podía mover por toda el área de la unidad y la tenía cogida conmigo. Es una persona de malos sentimientos”, agregó.

Argudín, cuyo hijo y esposa se encuentran en Centroamérica, se vio obligado a escapar de Cuba debido al constante acoso policial y a un juicio pendiente.