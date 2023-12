LA HABANA, Cuba. – “Tengo miedo por mi nieta; él pasa por la puerta, mira hacia dentro y saca la lengua, pero las autoridades no hacen nada”, denunció la cubana Luz Divina Wilson Bolier, refiriéndose a su vecino Luis Alberto Preval Infante, condenado en 2020 a cinco años de cárcel por haber cometido “abuso lascivo” contra su nieta y actualmente en libertad condicional.

La cubana, que reside en el número 67 de la calle Monte, entre Cárdenas y Zulueta, en el municipio Habana Vieja, ha denunciado la situación ante todas las instituciones relacionadas con el tema. Sin embargo, solo ha recibido “peloteo” y “evasivas” a sus planteamientos, asegura.

“Entregué una carta en la Fiscalía General de la República, en el Tribunal Supremo, en Atención a la Población del Consejo de Estado y no han hecho nada. Incluso, la fiscal que me atendió en la Fiscalía Provincial me dijo que ellos no podían obligarlo a mudarse de allí”, explicó.

Wilson Bolier precisó que lleva años sufriendo por la experiencia negativa vivida por su nieta a los siete años de edad (actualmente la niña tiene 11 años).

Entretanto, la entrevistada asegura que, presuntamente, “el hombre está protegido por las autoridades”. “No entiendo que ni el jefe de sector haga nada para proteger a mi nieta que solo tiene 11 añitos”, acotó.

“Hasta cartas de advertencia me ha puesto el jefe de sector por mis constantes denuncias. Tengo que permitir que él [el depredador sexual] mire para adentro de mi casa y haga lo que hace a pesar de que está en libertad condicional por un delito que cometió contra mi nieta, la que tengo que tener encerrada por el temor de que la vea en el pasillo y le haga algo peor”, denunció.

Asimismo, la mujer aseguró que las autoridades no han hecho “nada” para proteger a su nieta porque “no es hija ni familia de Díaz-Canel”.

Además, la entrevistada refiere que ha sido “maltratada e ignorada” por todas las autoridades del país que no han dado curso a su petición de ayuda para proteger a su nieta.

Sin embargo, de acuerdo con un documento emitido por la Fiscalía General de la República de Cuba al que tuvo acceso CubaNet, la institución ya había dado cuentas al Tribunal Provincial sobre la situación en aras de que aperciba al depredador sexual en libertad condicional.

Documento emitido por la Fiscalía General de la República (Imagen: CubaNet)

“Le informamos que se dio cuenta al Tribunal Provincial para que en el control que realiza del sancionado lo aperciba de sus obligaciones. No obstante, si usted lo desea puede comunicar directamente al Tribunal y al jefe de sector la situación que presenta”, reza en el documento.

