Cubano con coronavirus denuncia atención que recibe en La Covadonga

MIAMI, Estados Unidos.- Yohe Carrasco, un cubano residente en La Habana, acudió a las redes sociales a pedir ayuda a amigos y familiares una semana después de haber sido diagnosticado con el coronavirus e ingresado en el Hospital Salvador Allende, conocido como La Covadonga, en la capital.

Carrasco, que según comentó en una publicación en Facebook este martes no había presentado ningún síntoma, salvo la pérdida del olfato y el paladar, permanece en la sala Mariana Grajales del centro hospitalario desde donde relató la falta de medicamentos y de atención que padece.

“Ayer (lunes) en la noche mi compañero de cuarto colapsó por un estado nervioso, sugestionado y (por) reacciones de los medicamentos, que son bien fuertes. No había en sala para estas urgencias un Diazepán para ponerle, relajarlo y poder dormir tranquilo. Le dijeron que iban a buscar un especialista o un clínico para valorar su comportamiento y esta es la hora, todo un día completo y nunca vino el clínico ni el especialista. Hoy se encuentra en la misma situación”, escribió.

“Hoy por la mañana yo, por el malestar de la noche que pasamos con mi compañero, pues me sentí un poco tenso y debido a eso pues tengo indisposición del estómago, de hecho, vomité el desayuno, la merienda y me quedé con esa indigestión todo el día. Con esa molestia almorcé, merendé y comí pero así todo, volví a vomitar. Llamé a la enfermera para que me pusiera un Gravinol y se me quitaran las náuseas y no hay en la sala ese medicamento tampoco”, denunció Carrasco.

“Las explicaciones, ¿cuáles fueron?: que los medicamentos se pedían (a) diario, depende (de) los síntomas de los pacientes, es decir, que si surge algo de urgencia no hay en una sala medicamentos para actuar en una emergencia”, relató el hombre, que a su vez cuestionó esa atención en un hospital: “¿Qué tipo de atención es esa? Que tengas que pasar una noche con malestar. Y el médico al frente de la sala me asignó un Diazepán en tableta. Dios nos proteja”.

Carrasco ha recibido numerosos comentarios de amigos y familiares que se solidarizan y que incluso comparten experiencias similares en otros hospitales cubanos, donde la falta de medicamentos y la poca atención del personal de salud ha sido denunciada en varias ocasiones.

Este martes una cubana utilizó la red social de Facebook para denunciar el estado en el que había quedado su abuela después de pasar varios días ingresada en el Hospital Faustino Pérez de Matanzas.