Cubano con cataratas espera una cirugía desde 2018

LA HABANA, Cuba. – El cubano Alejandro Navea Maldonado denunció en entrevista con CubaNet que lleva más de cinco años esperando por una operación de cataratas que nunca llega.

“Desde el 2018 estoy esperando para operarme y siento que, cada día que pasa, me voy apagando, porque lo más importante en un ser humano es la visión y la estoy perdiendo totalmente. Necesito ayuda”, dijo el hombre.

A pesar de que Navea Maldonado es portador del VIH y promotor de salud para la prevención de infecciones de transmisión sexual, las autoridades de Salud Pública no han priorizado su caso, sino que lo han “peloteado”, asegura.

“Ya la catarata me ha cogido todo el ojo izquierdo ―por ese no veo nada― mientras que el derecho está a punto de cubrirlo también. Hasta parece mentira que yo me encuentre en esta situación”, denunció

Durante los últimos cinco años Navea Maldonado ha estado acudiendo al Instituto de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer” pidiendo que se le realice la cirugía necesaria.

“Intenté hasta entrevistarme con el director del Pando Ferrer y la secretaria no me dejó verlo, me dijo que tenía que ir por otros canales. Eso significaba ir a Atención a la Población del hospital, para después pasar por otra persona y luego otra, hasta volver a llegar a ella para ver si me daban la entrevista con el director”, cuenta Navea Maldonado.

En ese sentido, asegura que no le quedó otra vía que no fuera acudir a la prensa independiente para exponer su caso y recibir una respuesta. “Ya son casi seis años esperando por la Salud Pública cubana”, recalcó.

Asimismo, destacó que el médico que le estuvo dando seguimiento a su problema de la vista en dicho hospital, el cual era de nacionalidad chilena, tuvo que irse de la Isla porque su trabajo ya había concluido aquí. Desde entonces nunca más ha recibido atención médica, acota Navea Maldonado.

“Ya yo tenía todos los análisis realizados, solo estaba esperando que me avisaran para operarme, pero nada de eso. Me quejé en el Departamento de Atención a la Población del hospital y la respuesta ha sido que debo esperar, pero ¿qué espero, a quedarme ciego completamente?”, se preguntó.

Navea Maldonado también cuestionó la prioridad que ofrece el régimen cubano a pacientes extranjeros, a cuyos países ha enviado médicos para realizarles la misma cirugía que él necesita.

“Operaban personas con distintos problemas de la vista, y era de un día para otro, prácticamente. Yo que soy cubano, ¿por qué no he recibido apoyo ninguno?”, se preguntó también.