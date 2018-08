Cubano del Atlético de Madrid espera que lo convoquen por la Isla

MIAMI, Estados Unidos.- Carlos Vázquez abandonó Cuba con sus padres a la edad de tres años para asentarse en España, y hoy juega en el conjunto juvenil del Atlético de Madrid. Con 19 años, Vázquez ha confesado que sueña con jugar para la selección nacional de la Isla, “representar a Cuba a nivel internacional sería una hazaña (…) Espero con ansias una llamada que confirme mi convocatoria, porque además quiero compartir conocimientos y aprender de mis compañeros y cuerpo técnico tanto a nivel humano como futbolístico,” dijo el joven en una entrevista con el medio oficialista Cubadebate.

La Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) dio a conocer en julio de 2018 que los futbolistas de origen cubano residentes fuera de la Isla podrían jugar con su equipo; pero para ello deben cumplir dos requisitos de índole política: no haber abandonado alguna delegación deportiva oficial ni haber representado a otra nación en partidos internacionales.

La medida cubana tiene como objetivo mejorar los resultados en ese deporte, cuya popularidad se ha disparado sobre todo entre los jóvenes cubanos, al punto de llegar a rivalizar en masividad con el llamado “deporte nacional”: el béisbol.

Vázquez comenzó en el fútbol con cinco años en un club del pueblo donde residía en Madrid, el Valdemorillo. Desde entonces ha pasado por varios equipos, como el San Fernando, el cual le permitió ganar la atención de clubes importantes como Rayo Vallecano y el Getafe. “Cuando jugué la Oviedo Cup me ofrecieron ir a probar al Manchester United, pero no me convencí porque estaba muy pequeño. También tuve opciones de ir al Valladolid, pero al final decidí jugar en el Atleti, y no me arrepiento”.

Hace algún tiempo Vázquez al seleccionador de categorías inferiores cubano, Raúl González Triana, y estuvieron hablando “sobre la posibilidad de mi convocatoria y me dejó claras sus intenciones de la realización de la misma”. Sin embargo, para concretarse esta posibilidad aún está pendiente definir el entramado legal que conlleva, y cae en el terreno de las autoridades cubanas resolver ese asunto.

En 2017 Cuba se encontraba en el puesto 180 en el ranking mundial de la FIFA, la posición más baja que ha tenido desde 1993, donde el equipo cubano ocupó ese mismo escaño entre 211 naciones.