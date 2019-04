Cubana suplica a oficiales de EEUU que le dejen cruzar la frontera

MIAMI, Estados Unidos.- El drama de los cubanos en la frontera entre México y Estados Unidos no se detiene. Alrededor de 3000 se encuentran en la zona esperando turno para ingresar a territorio estadounidense y solicitar asilo político, una espera que genera sufrimiento y desesperación entre los migrantes.

Imágenes difundidas por la cadena Univisión dan fe del calvario que padecen los cubanos y muestran el caso de Marlene Ruiz, una migrante de la Isla que pidió a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) que la dejaran pasar.

“Soy una mujer enferma, con asma. ¡Este frío me está matando! Lo único que le pido es una ayuda, tengo mucho miedo. Tenga piedad. Soy yo sola. No me maltraten”, pidió entre sollozos la mujer, quien lleva meses esperando para solicitar asilo político.

“Estamos pidiendo asilo y no nos lo quieren dar. Nos asaltaron aquí en Ciudad Juárez. Tenemos niños aquí. Somos cubanos. No tenemos dinero. No tenemos donde dormir”, añadió la mujer.