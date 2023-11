AREQUIPA, Perú. — Una anciana cubana se hizo viral en redes sociales tras aparecer en un video donde recrimina a la empleada de una farmacia en Miami por no hablar español.

El material fue difundido por la cuenta en Instagram de La Balsa Cubana y ha generado miles de reacciones.

“¿Por qué ponen a esta señora ahí a atender si ella lo que habla es inglés (…) y un 65 por ciento de latinos y de viejos es lo que viene aquí?”, vocifera la cubana en medio del local.

“Eso no es ético para nada”, agrega.

Ante la manifestación de la anciana, otro empleado de la farmacia (presuntamente cubano) interviene y le comenta: “Estamos trabajando en eso, de verdad que sí”.

Asimismo, el video registra el momento en que el hombre le dice en tono solícito que en cuanto terminara de atender a una señora, le ayudaría con su diligencia.

Si bien no está claro en que establecimiento de Miami ocurrió el incidente, los comentarios de la publicación refirieron el hecho como un escenario frecuente en la ciudad del Sol.

Al respecto, la mayoría de las opiniones criticaron la actitud de la cubana, alegando que ella vivía en Estados Unidos, un país que tiene como idioma nacional el inglés.

“Ella está más equivocada que el ministro de economía de Cuba”, escribió un internauta identificado como Ray Oneill.

“Lo que no es ético es que no coja su tiempo para aprender English viviendo en USA. Eso si no es ético, es una falta de respeto”, indicó Ninomalo803, otro usuario.

Por su parte, el perfil de Ray_Martinez98 señaló cómo lo cubanos son prestos a exigir sus supuestos derechos fuera de la Isla, cuando dentro del país no muestran la misma actitud.

Otras opiniones, no obstante, mostraron mayor tolerancia con la anciana cubana y apuntaron que “algo de razón no le falta” en sus argumentos, aunque cuestionaron sus formas de expresarlo.

