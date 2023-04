MADRID, España.- La cubana Elaine Descano, residente en Manatí, provincia Las Tunas, atraviesa una situación de salud que pone en riesgo su vida.

Hace cinco años le hicieron una colostomía por una úlcera muy avanzada en el colón. Tras la colostomía le quedaron 11 centímetros de recto y desde hace años debía haberse operado por ello; pero los hospitales cubanos no cuentan con el suturador mecánico circular que requiere la intervención, explicó Descano a CubaNet.

La señora indica que se ha documentado y la operación duraría 15 minutos.

Elaine Descano es paciente de oncología desde hace ocho años; le “ganó al cáncer en tres ocasiones”, y ahora lamenta que su vida esté en riesgo por no poder operarse.

“Es un crimen que por eso yo tenga que morir”, dijo Elaine Descano, quien hace cuatro meses debutó con una hipertensión por el estrés generado por su situación.

“He recibido una sola dosis de captopril (medicamento para la hipertensión) porque no ha entrado más a la farmacia”, explicó.

Como ocurre con las personas a las que se les realiza una colostomía, Elaine necesita bolsas de drenaje.

El cambio de estas bolsas debería ser diario, pero como también “están en falta” en las farmacias, se las cambia cada cinco o seis días.

Mostró a CubaNet el último paquete de bolsas que pudo conseguir y no sabe qué hará cuando se le terminen.

Además de su delicado estado de salud, atraviesa una situación económica extrema: vive en una habitación prestada por su sobrina; recibe una ayuda de 1 541 pesos “que no le alcanzan para nada, el litro de aceite le cuesta 1 500”; y en su región el abastecimiento de agua es por pipas, con las que también hay problemas, por lo que el agua se recoge en un pozo alejado de la vivienda.

No obstante, “lo que más me preocupa es mi operación, que me restauren el colón”, dice la señora, “o me voy a volver loca, porque cuando se me acaben estas bolsitas, qué me hare. En el gobierno me dicen que no hay, que están en falta”.

Elaine Descano también expresó: “Si no me opero estoy en riesgo de vida, porque puedo tener una complicación. Lo que más deseo es poder volver a mi vida normal”.