LA HABANA, Cuba. – Que se investiguen los hechos desde el principio hasta el final y que se realice una nueva investigación sin autoridades “corruptas” de Santa Clara, son los reclamos de María Cristina Polanco Díaz, madre de un joven habanero detenido en Villa Clara, provincia a la que viajó para intentar salir de Cuba de manera ilegal pero acabó inculpado de robo con violencia e intimidación a las personas.

“Mi hijo fue acusado por un delito que nunca existió. Él solo pretendía abandonar el país, estaba en proyecto de una salida ilegal”, lamenta la madre de Luis Yoilán Puebla Polanco, residente en el municipio Boyeros, en La Habana.

Puebla Polanco lleva detenido poco más de un año, desde el 31 de octubre de 2022. Primero estuvo recluido en la prisión La Pendiente, de Santa Clara, y actualmente se encuentra en El Pre, esperando ser trasladado a la capital. Fue juzgado el 18 de septiembre de 2023 en la Sala Primera del Tribunal de Santa Clara y sentenciado a 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación a las personas.

María Cristina confesó que en todo este año no ha descansado “tratando de que no se cometiera una injusticia” con su hijo: visitó en más de cuatro ocasiones el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República y el Departamento de la Seguridad del Estado, pero sus esfuerzos fueron en vano.

El propio Luis Yoilán, en una carta enviada a su madre desde la prisión, aseguró: “Yo pacientemente he esperado todo este tiempo confiando en la justicia de mi país, en la justicia de Villa Clara, que particularmente tiene sus propias leyes y hacen las cosas a su manera”.

En el mismo escrito, Luis Yoilán aseguró que su único delito es el de intentar salir ilegalmente de Cuba. “Lo hice por motivos económicos y por darle un mejor futuro a mis niños, ya que todo lo que hago en la vida lo hago pensando en ellos; pero eso no me convierte en un delincuente, y menos aún sería partícipe de ningún robo ni lo permitiría tampoco, menos con violencia”, expresó.

Por su parte, María Cristina agrega: “Ninguno de los tres que pretendía irse robó nada, eso fue un negocio: tú me llevas, yo te pago. Como no se dio el viaje, no pagaron y de ahí depende el delito que ellos inventaron”, lamentó.

Según contó la mujer, en el juicio “prácticamente nadie habló en contra de él [su hijo]”. El letrado que defendió al muchacho de 35 años llevó cuatro testigos, pero “a uno lo convirtieron en acusado y no tuvieron en cuenta la declaración de las otras tres personas”, porque eran familiares de uno de los acusados.

En El Pre

“En estos momentos mi hijo se encuentra en huelga de hambre, lo que significa un inminente peligro para su vida. ¿Por qué esa huelga?, porque está condenado por un delito que él nunca cometió”, dice María Cristina.

En la prisión El Pre hay un guardia conocido como Kiko que obliga a Luis Yoilán a visitar el comedor, pese a su huelga y como método de tortura. También lo provoca para que este “se revire” y poder darle golpes, pero el joven cristiano, graduado de un “discipulado en la iglesia Confianza en Dios, le da paso”.

“Yo estoy en contra de la huelga de hambre pero es la decisión de mi hijo y tengo que respetársela. Eso me tiene a mí muerta, me tiene sufriendo; no duermo, no vivo, pensando en eso”, lamentó.

María Cristina Polanco Díaz es tía de Eralidis Frómeta Polanco, activista y esposa del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, condenado a cinco años de prisión por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado.

