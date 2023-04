MADRID, España.- La aerolínea estatal Cubana de Aviación anunció esta semana que reiniciará sus vuelos en el mercado argentino.

Según precisó la compañía en sus redes sociales, las operaciones entre La Habana y Buenos Aires comenzarán el próximo 2 de mayo.

La nota informativa precisa que los vuelos tendrán una frecuencia semanal, los miércoles. Asimismo, indica que el vuelo tendrá una escala en Cayo Coco, en la provincia de Ciego de Ávila.

Argentina será el primer país de la región en volver a recibir los vuelos regulares de la compañía cubana.

Nota Informativa: Cubana de Aviación anuncia el reinicio de los vuelos al mercado argentino. El próximo 2 de mayo iniciarán las operaciones entre La Habana y Buenos Aires, con una frecuencia semanal. Se retoma la ruta aérea con un vuelo directo a Cayo Coco concluyendo en La Habana.

Tras el reciente anuncio, y debido a la mala reputación que tiene la aerolínea entre los cubanos, internautas han expresado: “No me subo a un avión de Cubana ni aunque me regalen el pasaje, si mantienen los aviones como La Habana, mejor me quedo en tierra”; “Esa empresa es un desastre, igual que todo en Cuba”.

En febrero de este año la aerolínea canceló temporalmente los vuelos entre La Habana y Nueva Gerona (Isla de la Juventud), debido a problemas técnicos detectados en la aeronave empleada para cubrir la ruta.

A lo largo de los últimos años la empresa se ha visto obligada a suspender en varias ocasiones sus rutas dentro de la Isla debido a la falta de disponibilidad de aeronaves en condiciones. Las operaciones se mantuvieron suspendidas durante la pandemia de la COVID-19 y no fueron restablecidas hasta marzo del 2022.

Cubana de Aviación opera solo con sus propios aviones, desde que en mayo de 2018 finalizara el contrato de arrendamiento con la compañía mexicana Global Air.

Las aeronaves de esta compañía, escasas, tienen muy mala reputación entre los usuarios nacionales y extranjeros, debido a la falta de mantenimiento. No obstante, los cubanos tienen que continuar volando en ellos, por la escasez de transporte en la Isla.