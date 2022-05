MADRID, España.- Una cubana de 82 años logró cruzar el Río Bravo este fin de semana tras enfrentarse a las fuertes corrientes del río.

La señora, identificada como Marta, había salido desde Cuba hacia Nicaragua junto a su nieto Andris, informó el periodista Yusnaby Pérez, de Telemundo 51.

Esta abuela cubana de 82 años acaba de cruzar el Río Bravo con su nieto. Me sentí un poquito más cerca de la mía. 🥺❤️ ¡Gracias por la entrevista!

Desde Nicaragua cruzaron las fronteras de varios países hasta llegar a México. De allí atravesaron el río por Eagle Pass, en Texas.

“Tuvimos muchas dificultades, pero al fin llegamos. (…) Casi no lo podía soportar. Cuando me encontraron yo creía que me iba a morir. Estaba deshidratada. Me dieron agua, me pusieron agua en el cuello para que me sintiera mejor”, relató la anciana.

Sobre los motivos que la llevaron a tomar esta arriesgada decisión, la señora se refirió a las condiciones económicas que padecía en la Isla y a la represión.

“Bueno, nosotros allá no tenemos libertad para expresar lo que sentimos. A mí me quitaron hasta la chequera, me dejaron sin nada”, explicó Marta.

Mientras que su nieto declaró: “La realidad es que la política que se vive allá te aprieta, te ahoga. (…) El 11 de julio salimos para tratar de defender los derechos, y fuimos perseguidos”.

Cubanos arriesgan su vida en el Río Bravo

A comienzos del mes en curso trascendió la noticia de un cubano que logró cruzar el Río Bravo y llegar a Estados Unidos con una sola pierna.

También este mes, se supo de la muerte del pinareño Juan Miguel Matamoros Cagides. El joven de 25 años murió intentando cruzar el Río Bravo, por la región de Piedras Negras, en Coahuila.

Mientras que en abril pasado Impacto Visión Noticias transmitió en directo el cruce del río de un grupo de migrantes cubanos, con el que viajaba una niña y también personas de Venezuela y Nicaragua. Durante la trayectoria, con el agua por la cintura y dados de las manos, tuvieron que enfrentarse a las fuertes corrientes, sobre todo en el último tramo.

El día 13 del mismo mes medios de prensa locales informaron que en un solo día más de 300 cubanos habían cruzado este río.

