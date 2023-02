MIAMI, Estados Unidos. — Dayrelis Fuentes Martínez está en paradero desconocido y su familia está desesperada. La cubana, de 24 años de edad, viajó a México el 29 de julio del 2022 invitada por su ex pareja, el ciudadano mexicano Rodolfo Arciniega Rossano.

“El día 28 de enero yo le escribo y me responde a la once y media de la noche: “´Mami, si me dejan después escribirte, te escribo. Estoy en inmigración. Te amo´. Eso fue lo último que hablé con ella”, contó a CubaNet Ada Martínez Díaz, madre de Fuentes Martínez.

La mujer se ha apoyado en sus hermanas, que también residen en México, para intentar localizar a su hija. Ellas han llamado a las oficinas del instituto de Inmigración de Pachuca y la joven no aparece registrada ni allí ni en ninguna comisaría ni se sabe de ella en la Embajada.

La familia cree que el propio Rodolfo Arciniega Rossano es quien la está privando de su libertad. La sospecha se basa en confesiones hechas por Dayrelis sobre la relación entre ella y su expareja mexicana una vez terminada la relación.

“Ella me contó que cuando lo dejó, él le pagó a un muchacho para que le hiciera cosas, para que la persiguiera”, dice la madre desesperada, y si algo refuerza sus sospechas es que Arciniega Rossano también rompió cualquier tipo de comunicación con ella.

“Nosotras pensamos que la tiene él porque la estaba buscando. Le estaba pagando a una gente para eso. Me contó también que un día caminando por la calle la paró la policía y se la llevó. Me dijeron que le habían puesto marihuana”, confiesa la madre.

Algunos conocidos le aseguran a Ada que Arciniega Rossano ha sobornado a la policía para poder secuestrar a su hija con total impunidad.

Pese a las certezas de que Dayrelis ha sido secuestrada, en la alerta que han hecho circular por redes señalan algunos lugares donde la cubana fue vista por última vez: Tepeji del Río (Hidalgo) y en Colonia San Juan. El 27 de enero fue cuando la policía se la llevó.

“Estoy desesperada. Me voy a volver loca. Hace muchos días ya. Y yo no puedo ir a México porque no tengo ni pasaporte”, lamenta la madre, que necesita que den “con ese hombre” para saber que su hija está viva.

La familia de Dayrelis Fuentes Martínez agradece cualquier información que les puedan brindar y reza para que el sueño de Dayrelis de huir de la miseria en Cuba no se haya convertido en una pesadilla.