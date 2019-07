Cubana cancela vuelo Santiago-La Habana y ofrece a los pasajeros viajar en ómnibus

SANTIAGO DE CUBA, Cuba. – En la noche de este miércoles, los pasajeros del vuelo CU 886 de Cubana de Aviación, no pudieron llegar a La Habana, debido a que el vuelo pronosticado para las 11:00 pm. fue cancelado por problemas climatológicos.

“El avión es pequeño y vuela a baja altura, razón que nos obliga a suspender el vuelo (…) ¡La orientación la doy una sola vez!”, gritó uno de los funcionarios de la aerolínea estatal que se encontraba en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo.

“Las personas de Santiago de Cuba tienen que estar aquí a las siete la mañana y los de otras provincias tienen que esperar para que sean llevados hasta el Hotel Versalles, que allí recibirán una merienda y dormirán. A partir de las nueve de la mañana de este jueves, los pasajeros que deseen, saldrán en ómnibus hacia La Habana, los que no, tienen derecho a reintegrar sus boletos, con la devolución del 100% de su dinero”, anunció el hombre una multitud enfurecida que reclamaba razones lógicas por la cancelación del vuelo.

Ante esa situación, un gran número de viajeros alegaron que perderían su vuelo para México y Canadá, previsto para este jueves.

Pasajeros del vuelo CU 886 (Foto del autor) Pasajeros del vuelo CU 886 (Foto del autor) Pasajeros del vuelo CU 886 (Foto del autor)

“No podemos perder ese vuelo, el de Canadá sale a las 11 de la mañana y si salimos en guagua llegaremos en la noche o en la madrugada. Creo que es una informalidad no transportarnos ahora”, apuntó una señora de avanzada edad.

Tras varias horas de espera, la señora, que ya comenzaba a darse por vencida tras la negativa de Cubana a habilitar un avión a esa hora de la noche, recibió una última opción de manos del representante de la aerolínea: el alquiler de uno de los vehículos pertenecientes a una cooperativa no agropecuaria, más conocido como taxis amarillos.

“El jefe me dijo que llamarían a los taxis alquilados que siempre utilizan para estos casos y para los extranjeros. Pensé que cobrarían más barato, pero cuando llegó, el taxista me dijo que me cobraría 600 CUC hasta La Habana. Prefiero perder el vuelo, que pagar esa cantidad loca de dinero, ni que una fuera rica”, lamentó la mujer.

Una joven embarazada que se encontraba en la instalación también dijo estar inconforme con el servicio prestado.

Representante de Cubana de Aviación (Foto del autor) Pasajeros del vuelo CU 886 en el Buró de Información (Foto del autor)

“Viajo en avión porque es más rápido. Esperar a mañana y viajar en guagua es llegar a La Habana súper cansada y con los pies hinchados, y aunque nos devuelvan el dinero completo y viajar en guagua salga gratis, nada paga este mal momento. Yo pagué por un pasaje aéreo, no por un pasaje terrestre”, selló la gestante.

La inestabilidad y el peligro en los vuelos de Cubana de Aviación han generado múltiples cancelaciones en los últimos meses. “Cada vez tenemos más inhabilitaciones en la aerolínea. La transportación de los pasajeros en taxis hasta sus casas, el hospedaje en el hotel a los de afuera y luego el viaje en guaguas hasta La Habana cuesta bastante a la empresa. No deberían vender más boletos si saben de antemano que no cuentan con aeronaves para prestar un buen servicio”, comentó una trabajadora presente en el lugar.

Pasajeros del vuelo CU 886 (Foto del autor) Pasajeros del vuelo CU 886 (Foto del autor)

El pasado 20 de junio, un vuelo de la ruta Habana-Santiago tuvo que regresar de emergencia debido a una fuga de aceite en los motores, suceso que dejó durante aproximadamente 40 minutos sin aliento a los pasajeros, quienes manifestaron haber vivido los peores momentos de sus vidas. El temor a que sucediera lo mismo que en el accidente aéreo del 18 de mayo de 2018, donde se perdieron 112 vidas, estuvo presente cada segundo.

“¡Ahora tendremos que resignarnos como siempre, esto es Cuba Socialista, si antes daban pollo por pescado, ahora, tenemos que conformarnos con guagua por avión!”, exclamó un joven que dio por perdido su vuelo a la tierra azteca.