Cubana de Aviación cancela vuelos y ajusta rutas nacionales

MIAMI, Estados Unidos.- La aerolínea Cubana de Aviación comunicó en nota oficial este martes que se han ajustado los horarios y frecuencias de los vuelos nacionales programados, así como algunas cancelaciones.

De acuerdo al comunicado, al que hacen referencia los medios oficilistas de la Isla, se mantienen las dos frecuencias diarias de los vuelos Habana–Gerona–Habana en los horarios habituales, ajustándose los mismos los días martes, con salida del primer vuelo a las 9:40 am y miércoles, con salidas 7:05 am y 11:40 am.

También fueron modificados los vuelos Habana – Santiago – Habana y Habana –Holguín – Habana a una frecuencia diaria en el horario de la tarde, excepto los sábados que no se realizarán vuelos a estos destinos.

De igual modo el vuelo Habana – Baracoa – Habana tendrá una operación semanal, los martes, en el horario habitual.

Entretanto, los vuelos con destino a Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo y Guantánamo fueron cancelados y la aerolínea “informará oportunamente sobre posibles restablecimientos de vuelosy rutas”.

Los pasajeros con billete reservado que por cancelación de vuelos no pueden efectuar su viaje, se les realizará el reembolso del valor del boleto aéreo en las Oficinas de Ventas, disponiendo para ello de hasta un año a partir de la fecha de adquisición.

La situación de la aerolínea estatal de Cuba después del accidente aéreo del pasado 18 de mayo es prácticamente insostenible. El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando un Boeing 737-200 que cubría la ruta Habana-Holguín Se precipitó a tierra.

La catástrofe dejó 112 personas fallecidas, de ellas 101 cubanos y once extranjeros, y una sola sobreviviente, Mailén Díaz Alamguer, quien lucha por su vida y según el más reciente parte médico ha respondido efectivamente a las acciones dirigidas al control de la infección que presentó en los días pasados.