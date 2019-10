MIAMI, Estados Unidos. – Una cubana residente en Irlanda señaló al gobernante Miguel Díaz-Canel por algunas de las políticas exclusivas que desde hace años implementa el régimen de la isla.

La intervención de la mujer tuvo lugar durante un encuentro sostenido por el mandatario con un grupo de emigrados cubanos que viven en ese país europeo.

“Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político. Tengo familiares que adoro con la vida, de ambos lados del espectro político. Necesitamos escuchar más, necesitamos incluir a todos los cubanos porque es que la buena y la mala vibra no se define por una ideología. No podemos hacer de la ideología el centro”, dijo la cubana.

La mujer, que reside en Irlanda desde hace 10 años, señaló que la exclusión de los cubanos es uno de los principales males que arrastra la nación y pidió al gobernante que modificará la forma de hacer política con quienes no simpatizan con el régimen.

“Yo no tengo que apoyar el socialismo para escucharlo a usted, para yo decirle, por ejemplo, que me parece muy bien el incremento de salario, pero no me parece tan bien que hayan cubanos que no se les permita la entrada a Cuba y entonces son cosas que a mí me duelen”, agregó.

Además de Díaz-Canel, se encontraban en la comitiva en Dublín el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.