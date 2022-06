MIAMI, Estados Unidos. — La organización no gubernamental Cubalex solicitó en redes sociales identificar al represor de la Seguridad del Estado conocido como agente “Yordan”, responsable de reprimir a activistas y periodistas independientes de la Isla.

El actor Daniel Triana, más conocido como Danielito Tri Tri, también pidió identificar a “Yordan” y a todos aquellos integrantes del aparato represivo del régimen cubano.

“Hemos encontrado imágenes del agente “Yordan”. Lleva más de diez años reprimiendo a disidentes cubanos. Cualquier ayuda para descubrir su identidad real será útil. Deben saber que son responsables por a ver tanto mal. Venganza no. Justicia sí”, escribió el activista en redes sociales.

Triana ha sido una de las víctimas de “Yordan”, quien le interrogó tras una detención sufrida en febrero del presente año. En aquella ocasión, el joven relató el suceso en su perfil de Facebook poco después de ser liberado.

Expediente represivo

“´Yordan´ se alteró y empezó a amenazarme y a manotearme, a hablarme groseramente. Le dije en varias ocasiones que eso era una agresión y que él no me podía hablar en ese tono”, señaló el actor en febrero.

Según Triana, “Yordan” también se burló su apariencia física y le dijo que su “cuerpecito flaquito no aguantaba nada”.

“Me dijo que él me cogía y me partía a la mitad como un lápiz (pantomima incluida), que se iba a meter con mi familia, que iba a venir a mi casa, que se me iba aparecer en todos lados. Me dijo que yo era un anormal. En un momento determinado yo me referí a mí misma con un pronombre femenino y él lo empezó a usar para decirme ‘loca’”, narró el joven.

Este martes la activistas y emprendedora Saily González Velázquez fue asaltada y detenida por un agente de la Seguridad del Estado, de quien ya circulan imágenes en Internet para facilitar su identificación.

“Tú sabes que eso no lo puedes hacer. Dame el teléfono. Tú sabes que eso no lo puedes hacer. ¿Para qué haces eso?”, advirtió el agente mientras detenía con violencia a la activista.

El individuo también tomó el teléfono de González e interrumpió la transmisión en directo, mientras esta le recriminaba por su actuación.

