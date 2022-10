MIAMI, Estados Unidos. – El portal oficial Cubadebate despidió al periodista deportivo Boris Luis Cabrera Acosta, tras cuatro años de labor ininterrumpida.

“Quiero decirles a los lectores que me han preguntado, que ya no colaboraré más con Cubadebate porque mi contrato allí fue cerrado”, escribió el periodista en Facebook. “Sobre los motivos que me fueron dados prefiero no hablar, al final es una decisión de la dirección de ese sitio y no vale la pena defensas estériles ni fomentar shows mediáticos”, agregó.

No obstante, Cabrera Acosta indicó que informaba en Facebook sobre su salida de Cubadebate para no “desaparecer de allí por la puerta trasera” sin darle una explicación a sus lectores en ese medio, donde se mantuvo por más de cuatro años.

“Solo quiero decir que en todo este tiempo allí no fallé nunca. Los resúmenes de los partidos de los campeonatos domésticos, y el seguimiento a nuestro equipo nacional en los torneos internacionales, jamás faltaron”, expresó.

“Fueron más de 1 600 días escribiendo de esa pasión nuestra con mis propios recursos, y a pesar de enfermedades, compromisos familiares, malas conexiones, y apagones, me las arreglé para que los textos siempre estuvieran ahí con la inmediatez que se merecen los lectores”, dijo.

Finalmente, aseguró que seguiría escribiendo en el diario oficialista Tribuna de La Habana, un medio donde ―afirmó― siempre ha recibido “un gran apoyo” y donde “se comprende, como diría nuestro Héroe Nacional José Martí, que la crítica es señalar con noble intento el lunar negro, y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella”, terminó.

Tras conocerse la noticia del despido de Cabrera Acosta, varios de sus colegas le expresaron apoyo en redes sociales.

El también periodista deportivo Michel Contreras dijo que separar al reportero de temas deportivos de Cubadebate le parecía “un disparate más de un sistema de prensa que prefiere a los babosos sobre los sinceros. ¡Y eso ha sido de siempre! Como ejemplo está mi difunto amigo Elio Menéndez, quien no pudo asistir a una Olimpiada cuando gente que no le llegaba a los tobillos iba una y otra vez, al punto de decepcionarlo hasta donde tal vez solo yo sé”.

“A Boris, todo mi apoyo. Lo conocí por la época en que vendía zapatos en el Vedado, y luego se me reveló como un tipo que no era el más fino para decir las cosas, pero que las decía como eran (y eso, en el periodismo, vale oro)”, aseguró.

