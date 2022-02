MIAMI, Estados Unidos. — La senadora mexicana Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, también conocida como Ale “Wera” Reynoso, denunció este miércoles la violaciones de derechos humanos en Cuba, así como el apoyo irrestricto ofrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador al régimen de la Isla.

En una alocución ante el Congreso mexicano, “Wera” Reynoso, miembro del Partido Acción Nacional, defendió la solidaridad de México para con el pueblo cubano, pero rechazó los favores de gobierno de turno para con la dictadura castrista.

“No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos y las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen”.

Las palabras de la senadora se produjeron luego de que la Comisión de Comunicaciones y Transportes pidiera a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes multiplicar y diversificar los canales, medios y frecuencia de los envíos de paquetería hacia la Isla a través del servicio postal.

“Evidentemente, votaremos a favor de este exhorto, pero no podemos dejar de mencionar lo que está pasando con la dictadura cubana. No podemos dejar de mencionar cómo se están violando constantemente los derechos no solamente de cubanas y cubanos, cómo se atenta contra periodistas que opinan diferente a un régimen”, sentenció “Wera” Reynoso.

En ese sentido, la senadora defendió la “empatía, solidaridad y respeto a los derechos humanos para las y los cubanos”, pero dejó claro que el régimen castrista “no merece la solidaridad de México”.

“¿Por qué el gobierno no acepta escuchar las protestas de sus ciudadanos? ¿Por qué tanta persecución política y por qué de eso no se habla desde México? ¿Por qué, al contrario, se le pone la alfombra roja para recibir a un dictador y se festeja lo que el dictador hace contra su comunidad?”, cuestionó “Wera” Reynoso.

Este jueves, la representante mexicana volvió a abordar el tema Cuba en respuesta a la cruzada lanzada por AMLO contra países como España.

“No había necesidad de pelearse con España; en lo que sí debemos de pedir una pausa es en las relaciones con Cuba, Venezuela o Nicaragua, regímenes que destruyeron la democracia y no respetan los Derechos Humanos de su propia población”, escribió la senadora en Twitter.

