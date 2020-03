SANTIAGO, Cuba. – Recientemente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRI) de la Isla anunció posibles mejoras en el abastecimiento de agua en Santiago de Cuba, por ser esta provincia la segunda más importante del país.

No obstante, a causa del tenso panorama nacional provocado por la llegada del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 al país, algunos vecinos de Songo La Maya han tomado las riendas de la situación y han comenzado a reparar la tubería hidráulica que abastece a una de las comunidades más marginales del municipio.

Tampoco es la primera vez que se han visto obligados a tomar las riendas, debido al deterioro de la conductora y a la total indiferencia de la Compañía Hidráulica del municipio.

En esta zona los ciclos de agua tienden a ser de 21 a 30 días, o incluso más. No obstante, cuando comienza el bombeo la gran mayoría de los residentes en la barriada se queda sin recibir el agua por las pésimas condiciones de la infraestructura.

Al respecto, el titular del INRI, Antonio Rodríguez, reconoció en la emisión de la Mesa Redonda del pasado 18 de marzo la deficiente calidad de las obras y, en especial, del tape de las vías, así como roturas en conductoras con poco tiempo de explotación.

“Yo vivo en un segundo piso y no cojo agua desde hace tres meses porque llega y no sube, pero no es por la presión porque viene fuerte, sino porque se sale mucho la manguera”, denunció una señora.

(Foto de la autora) burst burst (Foto de la autora) burst (Foto de la autora) (Foto de la autora) (Foto de la autora) (Foto de la autora)

En marzo de 2019 se llevó a cabo un proyecto hidráulico en el poblado, que sustituyó un tramo de alrededor de 1,8 kilómetros de la conductora, pero la renovación no incluyó a esta pequeña comunidad. Las viejas y estrechas tuberías de goma se encuentran por encima del suelo, razón por la que han sido quebradas y después empatadas en decenas de ocasiones.

Si bien es cierto que esta situación se ha mantenido durante años, en tiempos de coronavirus ha aumentado la desesperación de los afectados por la escasez del preciado líquido.

“Esto es el colmo. Otras veces le he pagado a un pipero para que me traiga agua pero ahora todo el mundo está encerrado en su casa”, lamentó uno de los vecinos.

Como apenas reciben el agua por tubería, estas personas tienen que comprarla. Algunos dueños de carros cisterna se dedican a tal negocio y cobran el viaje a 150 y 200 pesos en moneda nacional. Sin embargo, a veces acarrean agua sucia que no se puede consumir.

Desde meses anteriores, la escasez del vital líquido era uno de los problemas sociales no solucionado por el Gobierno. Sin embargo, el avance del COVID-19 en la Isla ha vuelto a ubicarlo entre los temas de mayor prioridad, puesto que las medidas sanitarias que deben ser implementadas por la población para evitar la propagación enfermedad obviamente requieren de abundante agua.

Tanto cumplir con el correcto lavado de las manos y de las prendas de vestir como mantener la higiene del hogar han disparado el consumo del agua en todo el país.

Por esta razón, el INRI ha llamado a ahorrar electricidad y agua. Según la institución, el país está atravesando la sequía profunda más importante de los últimos cuatro años. Sin embargo, teniendo en cuenta la lucha contra el coronavirus es obligatorio gastar más del preciado líquido.

Para hacer que el “ahorro” se cumpla, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ha publicado su Resolución No. 84 de 2020, un intento para “combatir el despilfarro de agua”. La disposición será puesta en vigor a partir del próximo 1 de abril, aun en la actual crisis sanitaria.

El Gobierno también ha puesto en marcha un grupo de medidas con la justificación de “mantener el orden durante la epidemia”. Una de ellas es la que consiste en multar a todo aquel que salga a la calle sin portar el nasobuco, aun cuando el Estado no ha dispuesto que todos los cubanos puedan adquirirlo. Ya han sido castigadas algunas personas y la medida está generando gran descontento.

En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, los cubanos se han visto obligadas a renunciar a su seguridad por tratar de conseguir los escasos productos de primera necesidad (alimentos y aseo, sobre todo). Es por eso que los songo mayenses emplean su tiempo, recursos y energía para asegurarse el agua potable. No les ha quedado más remedio que jugar el papel del Gobierno.