MADRID, España.- La cubana Elisabet Pérez, residente en la provincia de Ciego de Ávila, denunció en días recientes que a su hijo de diez años le pusieron una caja de cartón, por falta de yesos. Su hijo se hizo un esguince, pero en el hospital provincial Antonio Luaces Iraola, donde fue atendido, solo hay yeso para fracturas.

“Con el respeto que los médicos se merecen porque ellos no tienen la culpa de las cosas que suceden, de paso les doy las gracias por la excelente atención, pero esto me toca tan de cerca que no puedo callar porque me hiere el corazón”, dijo la madre desde la red social Facebook.

“¿Qué tuvieron que hacer los médicos de guardia con toda la pena del mundo?, ponerle literalmente una caja de cartón. Es una falta de respeto. Sin palabras”, declaró Elisabet Pérez.

Recientemente, el cubano José Rafael Martínez Carralero, residente en la localidad Los Pinos, del municipio Banes, en la provincia de Holguín, denunció a CubaNet la mala atención médica en el Hospital Clínico de Banes, donde le pusieron un lomo de yagua porque no había yeso.

Martínez Carralero había llegado al centro médico por un problema en un brazo. A raíz de sus denuncias y de haberse quejado, días después fue llamado para resolver su situación.

“Me mandaron a buscar para ponerme el yeso por lo que hablé allí… Si no todavía estuviera con la yagua. (…) Entonces sí hay (yeso)”, dijo Carralero.

Ya el pasado año el doctor Alexander Jesús Figueredo había denunciado el uso de cartón para inmovilizar fracturas en hospitales de Matanzas.

En su denuncia Figueredo compartió imágenes de la “técnica” practicada en un paciente con esguince de grado II en un pie. “¿Algún colega ortopédico me puede explicar, por favor, qué técnica es esta?, se preguntó el galeno, ante la solución del sistema de Salud Pública cubano, que se dice “potencia médica”.

