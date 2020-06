MIAMI, Estados Unidos. – Miraida Martín, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció las pésimas condiciones de higiene y alimentación en que se encuentran los presos de la cárcel Kilo Cinco, en Pinar del Río.

La activista supo a través de su hijo, el preso político Bianko Vargas, que los reclusos están pasando hambre y que en muchas ocasiones tienen que acostarse a dormir sin comer.

“Hoy mantuve una conversación con mi hijo el preso político Bianko Vargas Martín, quién se encuentra en la prisión 5 1/2 de la provincia Pinar del Río… me contaba la triste situación de los reclusos con respecto a la mala alimentación y la falta de los productos de aseo personal, me quedé con el pecho oprimido cuando mi hijo me dijo… Mami, no sabes cuántas veces he tenido que acostarme con tan solo un vaso de agua, sin haber comido nada”, escribió Martín en Facebook.

Bianko Vargas, también activista de la UNPACU, fue sancionado en 2017 a 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y desorden público. El pasado 29 de enero, el joven fue trasladado desde el penal de Santiago de Cuba en que cumplía prisión hasta la cárcel de Kilo Cinco.

Según Miraida Martín, las autoridades tomaron la medida en represalia por las denuncias que había hecho sobre las condiciones en que permanecían los reclusos.

“Es muy duro para una madre tener que escuchar esto, esta es la manera que ha encontrado el régimen para tratar de doblegarme, la tortura sicológica, atacando mis sentimientos de madre, pero olvidan los esbirros de esta dictadura que, por encima de todo, soy patriota, amo a mi pueblo y lo quiero libre, y para lograrlo estoy dispuesta a todo. Por mis hijos, por mi familia y por mi patria me incorpore a esta lucha junto a la UNPACU y nada ni nadie me va a detener”, agregó la opositora, a quien tampoco le dejan ver a su hijo.

En mayo, la cifra de personas condenadas por motivos políticos en Cuba ascendía a 134.

Según un informe presentado el pasado lunes por la organización Prisoners Defenders (PD), el grupo se divide en Convictos de Conciencia (75), Condenados de Conciencia (30) y Presos Políticos de otras categorías (29).