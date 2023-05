LA HABANA, Cuba. – Entre carencias y dificultades transita la vida de los cubanos en la Isla, quienes aún no tienen claro cómo el régimen podría sacar el país a flote de la profunda crisis económica en la que se encuentra sumergido.

De hecho, la Isla atraviesa por un segundo “periodo especial”, en el cual el desabastecimiento y la inflación deja sin esperanza de mejoría a la mayoría de los cubanos.

¿Cuál es la solución para este segundo “periodo especial”? fue la interrogante con la que CubaNet recorrió las calles de La Habana para conocer lo que opinan las personas sobre este tema.

“Hay que trabajar duro y muchos no quieren trabajar producto de que el salario no da la cuenta. El salario está por debajo [del precio] de los productos alimenticios y ese es el problema más grave que tenemos”, aseguró un anciano que se gana la vida como jardinero porque el dinero que percibe por concepto de jubilación no le alcanza, según dijo a CubaNet.

“Unos hablan lo que les da la gana, otros se callan y otros protestan. Lo cierto es que cada cual refleja su descontento como entiende y estime conveniente; la realidad es que la gente está cansada de pasar trabajo”, agregó el anciano de 74 años.

Para muchos, la situación actual es peor que la vivida en los años 90 cuando la Isla fue azotada por el llamado Periodo Especial, un eufemismo usado por Fidel Castro para evitar aludir a la grave crisis que sobrevino tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

“Fidel dijo en un discurso que había que cambiar todo lo que debía ser cambiado, y esta gente [la generación de la “continuidad”] cambió, pero todo a su manera; así que para mí si sigue este régimen no va a ver cambio ninguno y va a seguir todo igual”, aseguró otro de los entrevistados.