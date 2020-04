Sociedad civil independiente envía mensaje sobre el coronavirus al pueblo cubano

MIAMI, Estados Unidos. – Científicos, artistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil cubana enviaron este jueves un mensaje al pueblo cubano sobre la pandemia del coronavirus, causante de la COVID-19, enfermedad que ha provocado hasta hoy seis muertes en la Isla.

En un video publicado por CubaNet el doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola pidió a los cubanos que tomaran “las riendas de su vida de una vez por todas” y se cuidaran “unos a los otros, siguiendo la normativa internacional para aminorar la probabilidad de contagio”.

“Reclúyanse en sus casas mientras puedan”, aconsejó el científico, tras recordar que “el des-gobierno cubano dejó irresponsablemente abiertas las puertas (del país hasta el 24 de marzo) para la entrada de turistas” y difundió “mensajes esencialmente falsos como que el virus moría ―es decir, se inactivaba― bajo las temperaturas de nuestro clima, que Cuba poseía un tratamiento para curar la enfermedad, así como toda la infraestructura médica necesaria” para hacer frente a la pandemia.

Por su parte, el artivista Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, pidió al pueblo que fuera responsable y se cuidara mucho. “Recemos porque este virus se vaya pronto”, dijo.

En el video también intervienen los periodistas independientes Augusto César San Martín (CubaNet) y Waldo Fernández Cuenca (Diario de Cuba).

“(Recordemos) que no solamente somos responsables de nuestra salud sino también de la salud de quienes nos rodean. Velemos por los adultos mayores, que en estos momentos son los más vulnerables, son los que no pueden salir a la calle a hacer colas, son los que no pueden ir hasta una farmacia”, apuntó San Martín.

Fernández Cuenca, por su parte, se refirió a la situación de Cuba, un país “en quiebra, totalmente disfuncional”, donde quedarse en casa es “muy difícil”.

“Tenemos que sobrevivir, tenemos que cumplir todas las medidas higiénicas sanitarias y, sobre todo, tenemos que mantenernos firmes y con esperanzas”, opinó la curadora de arte Claudia Genlui.

El escritor Ángel Santiesteban Prats también aseguró estar “muy preocupado por la suerte de los presos” cubanos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Creo que es un momento muy oportuno para que el régimen haga una limpieza política. Es un momento idóneo para salir de aquellos que le son incómodos”, apuntó.

Por último, el historiador Dimas Castellanos consideró que la pandemia del coronavirus “va a provocar un cambio de vida, de mentalidad en todo el mundo, y por supuesto, en Cuba”.

La Isla “estaba en crisis antes de este momento y, por lo tanto, cuando terminemos la pandemia habrá que cambiar también para resolver los problemas que ya los cubanos teníamos”, aseveró.

En el video también participaron el director de teatro Adonis Milán, el bioquímico Oscar Casanella, y el comunicador Rudy Cabrera Arcea.