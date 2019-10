Activista de UNPACU: “Responsabilizo al régimen de lo que pueda ocurrirme”

SANTIAGO DE CUBA, Cuba. – Zenaida Rams Santana, esposa de Ovidio Martin Castellanos, Coordinador y preso político de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) respira aliviada porque su pequeña hija ya está en buenas manos. Sin embargo, asegura no sentirse nada bien de salud.

Al encontrarse al término de su embarazo, la activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide fue ingresada el pasado 24 de septiembre en el hospital materno, Clínica de Los Ángeles, en Santiago de Cuba. Dio a luz de forma normal el pasado 3 de octubre, pero las complicaciones aparecieron luego de que le fuera practicada una esterilización quirúrgica.

Rams Santana denunció mediante algunos videos publicados en la página de Facebook de su esposo que la herida resultante de la intervención se le había infectado debido a la insalubridad existente en el centro hospitalario.

“Luego de haber dado a luz a mi hija Perla Claudia, me hicieron una micro cesárea para ligarme y se me ha complicado por la falta de higiene que hay aquí en este hospital”, dijo la mujer.

Producto de la infección, Zenaida fue separada de su hija, que ahora se encuentra bajo el cuidado de Ana Lidia Gómez Torres, también activista de la organización.

“Estoy muy feliz porque ahora mi niña está en muy buenas manos”, expresó en otra publicación.

A raíz de los hechos, CubaNet contactó con la joven para conocer más sobre su situación actual.

“Me siento muy mal y triste a la vez porque me han sucedido muchas cosas al mismo tiempo, la prisión de mi esposo, que él no haya estado presente en el nacimiento de nuestra hija, la falta que me hacen mis otros dos hijos, a quienes no veo desde hace 16 días. No tengo a los seres que más quiero cerca y aunque he recibido el apoyo incondicional de mis amigos y hermanos de lucha, la familia en estos momentos es imprescindible. Sin dudas, esta ha sido una de las pruebas más duras que me ha puesto la vida.”

Según los médicos, este tipo de infección cede entre los 5 y 7 días. Sin embargo, Zenaida afirma que han pasado tres días de haber comenzado el tratamiento y no siente ninguna mejoría, al contrario, los mareos y fuertes dolores de cabeza no cesan. Le están suministrando Metronidazol, Heparina Sódica, Gentamicina y Claforán, vía intravenosa, porque otros antibióticos más potentes, de tercera generación, como el Rocephin, se encuentran en falta.

Este tipo de complicaciones son muy frecuentes entre los pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas en los hospitales cubanos, debido a que muchos de estos están llenos de gérmenes, de la categoría gran negativos, que son más resistentes a los medicamentos, expuso el doctor, Roberto Serrano Delis.

Las infecciones intrahospitalarias también pueden terminar en la dehiscencia de la herida, concluyó.

Zenaida Rams fue quien denunció hace algunos días el incendio ocurrido en el hospital, en la sala donde ella se encontraba. Por este motivo, teme que las autoridades tomen alguna represalia en su contra, de ahí la gran preocupación por su estado.

“En varias ocasiones, la Seguridad del Estado, en combinación con ciertos médicos inescrupulosos, han dado falsos diagnósticos a opositores pacíficos, han alterado sus medicamentos e incluso han ocasionado que pierdan la vida posteriormente. Yo quiero que el mundo conozca cada paso que doy mientras esté ingresada, en manos de la dictadura, a la que responsabilizo de lo que pueda ocurrirme.”